By Mohit
PUBLISHED Dec 9, 2025
Cricket
युवराज ने विदेशी मॉडल संग करवाया फोटोशूट
पूर्व भारतीय
ऑलराउंडर
युवराज सिंह ने एक विदेशी
मॉडल
संग
फोटोशूट
करवाया है।
विदेशी मॉडल
क्रिकेट
फैन्स
के मन में ये सवाल है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और
फोटोशूट
की वजह क्या है
?
किस वजह से?
दरअसल बला की खूबसूरत इस लड़की का नाम
एनेलिया
फ्रेजर
है।
एनेलिया
कनाडा
की रहने वाली हैं।
कनाडाई मॉडल
एनेलिया
मॉडलिंग
की दुनिया में आने से पहले बतौर टेनिस
प्लेयर
भी खेल चुकी हैं।
टेनिस प्लेयर
मॉडलिंग
के अलावा
एनेलिया
बतौर
एक्ट्रेस
भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुटी हुई हैं।
अलग पहचान
बात करें युवराज संग
फोटोशूट
की तो ये एक
टकीला
ब्रांड के लिए है जिसके युवराज सिंह खुद को-
फाउंडर
हैं।
टकीला ब्रांड के लिए
एनेलिया
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
हैं। उन्हें
इंस्टाग्राम
पर 45 हजार से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
खूब एक्टिव
ये
मॉडल
फिटनेस
,
लुक्स
और
किलर
अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बना लेती हैं।
बेमिसाल हर लुक
एनेलिया
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें फुर्सत के
पलों
में दोस्तों संग घूमना और पार्टी करना काफी पसंद है।
पार्टी लवर
