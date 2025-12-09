By Mohit
युवराज ने विदेशी मॉडल संग करवाया फोटोशूट

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एक विदेशी मॉडल संग फोटोशूट करवाया है।

क्रिकेट फैन्स के मन में ये सवाल है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और फोटोशूट की वजह क्या है?

दरअसल बला की खूबसूरत इस लड़की का नाम एनेलिया फ्रेजर है। एनेलिया कनाडा की रहने वाली हैं।

एनेलिया मॉडलिंग की दुनिया में आने से पहले बतौर टेनिस प्लेयर भी खेल चुकी हैं।

मॉडलिंग के अलावा एनेलिया बतौर एक्ट्रेस भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुटी हुई हैं।

बात करें युवराज संग फोटोशूट की तो ये एक टकीला ब्रांड के लिए है जिसके युवराज सिंह खुद को-फाउंडर हैं।

एनेलिया सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 45 हजार से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

ये मॉडल फिटनेस, लुक्स और किलर अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बना लेती हैं।

एनेलिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें फुर्सत के पलों में दोस्तों संग घूमना और पार्टी करना काफी पसंद है।

