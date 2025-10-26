By Mohit
PUBLISHED Oct 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
कभी ऐसा था चहल-धनश्री का लव बॉन्ड
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल का इसी साल मार्च में कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से तलाक हो गया था।
हो चुका तलाक
Source: Insta
चहल की धनश्री से शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। 2 साल बाद जून 2022 में दोनों अलग हो गए थे।
2 साल बाद ही
Source: Insta
ये कपल अक्सर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक-दूसरे के बीते रिश्ते के बारे में प्रतिक्रिया देते रहता है।
देते हैं प्रतिक्रियाएं
Source: Insta
एक वक्त ऐसा था जब दोनों के प्यार और रोमांटिक अंदाज को क्रिकेट फैन्स काफी पसंद करते थे।
करते थे पसंद
Source: Insta
चहल को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती थी तो वे वाइफ को अलग-अलग रोमांटिक जगहों पर ले जाते थे।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
वहीं धनश्री भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर चहल और उनकी टीम को जमकर चीयर किया करती थीं।
करती थीं चीयर
Source: Insta
चहल अक्सर धनश्री को फुर्सत मिलने पर रोमांटिक डिनर डेट पर भी ले जाया करते थे।
डिनर डेट
Source: Insta
आपको बता दें कि कपल की जान पहचान कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान हुई थी।
जान-पहचान ऐसे हुई थी
Source: Insta
चहल ने तब ऑनलाइन डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए धनश्री से संपर्क साधा था। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार।
दोस्ती फिर प्यार
Source: Insta
महज कुछ ही महीने की बातचीत और डेटिंग के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। हालांकि वक्त के साथ सबकुछ वैसा नहीं रहा जैसा दोनों ने सोचा था।
जैसा सोचा था
Source: Insta
सिराज की 'राखी सिस्टर' की लेटेस्ट तस्वीरें
Click Here