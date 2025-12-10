By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

बुमराह की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!

भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

जसप्रीत की वाइफ का नाम संजना गणेशन है। संजना बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

संजना गणेशन

Source: Insta

संजना पेशे से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं। वे आईसीसी के कई बड़े टूर्नामेंट कवर कर चुकी हैं।

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर

Source: Insta

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली संजना अक्सर अपनी स्टाइलिश तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

खूब एक्टिव

Source: Insta

संजना मैदान पर चुलबुले अंदाज के जरिए क्रिकेटर्स और दर्शकों से बात कर सभी का जमकर मनोरंजन करती हैं।

जमकर मनोरंजन

Source: Insta

बुमराह की वाइफ एक बेटे की मां होने के बावजूद फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

संजना को सोशल मीडिया पर 1.9 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। वे अबतक 1500 से ज्यादा पोस्ट शेयर कर चुकी हैं।

इतने फॉलोअर्स

Source: Insta

संजना गणेशन इंडियन प्रीमियर लीग में भी बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर काम करती हैं।

आईपीएल में भी

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली संजना पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

बुमराह और संजना को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो दोनों बेटे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

T20I में इंडिया के लिए सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले

 Click Here