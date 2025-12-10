By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025
Cricket
बुमराह की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!
भारतीय टीम के
स्टार
गेंदबाज
जसप्रीत
बुमराह
खेल के अलावा
अक्सर
अपनी
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
जसप्रीत
की
वाइफ
का नाम
संजना गणेशन
है।
संजना
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
संजना गणेशन
Source: Insta
संजना
पेशे से
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
हैं। वे
आईसीसी
के कई बड़े टूर्नामेंट कवर कर चुकी हैं।
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
रहने वाली
संजना
अक्सर
अपनी
स्टाइलिश
तस्वीरें
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
खूब एक्टिव
Source: Insta
संजना
मैदान पर चुलबुले अंदाज के जरिए
क्रिकेटर्स
और दर्शकों से बात कर सभी का जमकर मनोरंजन करती हैं।
जमकर मनोरंजन
Source: Insta
बुमराह
की
वाइफ
एक बेटे की मां होने के बावजूद
फिटनेस
के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
संजना
को
सोशल
मीडिया पर 1.9 मिलियन
यूजर्स
फॉलो
करते हैं। वे
अबतक
1500 से ज्यादा पोस्ट शेयर कर चुकी हैं।
इतने फॉलोअर्स
Source: Insta
संजना
गणेशन
इंडियन
प्रीमियर
लीग
में भी बतौर
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
काम करती हैं।
आईपीएल में भी
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली
संजना
पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
बुमराह
और
संजना
को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो दोनों बेटे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
