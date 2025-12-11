By Mohit
PUBLISHED Dec 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
मार्करम की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!
साउथ
अफ्रीकी
क्रिकेटर
एडन
मार्करम
शादीशुदा हैं और
अक्सर
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल
लाइफ
Source: Insta
एडन
की
वाइफ
का नाम
निकोल
डैनियली
है। वे बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
निकोल
डैनियली
Source: Insta
वे
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
लाइमलाइट में रहती हैं
Source: Insta
निकोल
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
फिटनेस
के मामले में भी वे काफी आगे हैं।
फैशन क्वीन
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर
निकोल
की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें
एडम
मार्करम
संग बेहद ही
रोमांटिक
अंदाज में नजर आ रही हैं।
रोमांटिक अंदाज
Source: Insta
कपल
ने लंबे समय तक
डेटिंग
के बाद साल 2023 में शादी कर ली थी। दोनों का
लव
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
एडन
को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
को दुनिया की अलग-अलग
रोमांटिक
जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
क्रिकेटर की
वाइफ
के पेशे की बात करें तो वे
वाइन
टेस्टर
यानी शराब चखने का काम करती हैं।
ये है पेशा
Source: Insta
एडन
की
वाइफ
हाइपोएलर्जेनिक
ज्वेलरी
के ब्रांड
नाडोरा
ज्वेलरी
की मालकिन हैं।
बिजनेसवुमन
Source: Insta
ताजा
आईसीसी
टेस्ट
रैंकिंग
में ये हैं टॉप-8 बल्लेबाज
Click Here