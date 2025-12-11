By Mohit
मार्करम की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!

साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एडन मार्करम शादीशुदा हैं और अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

एडन की वाइफ का नाम निकोल डैनियली है। वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

निकोल डैनियली

Source: Insta

वे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

लाइमलाइट में रहती हैं

Source: Insta

निकोल फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे हैं।

फैशन क्वीन

Source: Insta

सोशल मीडिया पर निकोल की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें एडम मार्करम संग बेहद ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं।

रोमांटिक अंदाज

Source: Insta

कपल ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद साल 2023 में शादी कर ली थी। दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

लव बॉन्ड

Source: Insta

एडन को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को दुनिया की अलग-अलग रोमांटिक जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

क्रिकेटर की वाइफ के पेशे की बात करें तो वे वाइन टेस्टर यानी शराब चखने का काम करती हैं।

ये है पेशा

Source: Insta

एडन की वाइफ हाइपोएलर्जेनिक ज्वेलरी के ब्रांड नाडोरा ज्वेलरी की मालकिन हैं।

बिजनेसवुमन

Source: Insta

