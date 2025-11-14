By Mohit
जयसूर्या की वाइफ की 11 लेटेस्ट तस्वीरें
श्रीलंकाई क्रिकेटर शेहान जयसूर्या की वाइफ कविशा कविंदी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
कविशा कविंदी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। फैशन के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली कविशा कविंदी अक्सर नई-नई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Insta
लेटेस्ट तस्वीरों में भी वे अपनी खूबसूरती से फैन्स को दीवाना बना रही हैं। उनकी फिटनेस भी देखते ही बन रही है।
बना रही दीवाना
Source: Insta
कविशा लुक्स के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
घूमने-फिरने की शौकीन कविशा को जब भी मौका मिलत है तो वे अपने इस शौक को जरूर पूरा करती हैं।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
क्रिकेटर की वाइफ एक बच्चे की मां है मगर फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।
एक बच्चे की मां
Source: Insta
कविशा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करती हैं। शेहान को श्रीलंकाई टीम में खेलने के ज्यादा मौका नहीं मिल सके।
करती हैं चीयर
Source: Insta
वन पीस ड्रेस और हो या शॉर्ट डेनिम कविशा हर तरह के आउटफिट में बला की खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आती हैं।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
आपको बता दें कि श्रीलंकाई क्रिकेटर अमेरिका में रहता है। कपल ने हाल में अमेरिका में घर लिया था।
अमेरिका में रहते हैं
Source: Insta
