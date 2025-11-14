By Mohit
जयसूर्या की वाइफ की 11 लेटेस्ट तस्वीरें

श्रीलंकाई क्रिकेटर शेहान जयसूर्या की वाइफ कविशा कविंदी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

कविशा कविंदी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। फैशन के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली कविशा कविंदी अक्सर नई-नई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

लेटेस्ट तस्वीरों में भी वे अपनी खूबसूरती से फैन्स को दीवाना बना रही हैं। उनकी फिटनेस भी देखते ही बन रही है।

बना रही दीवाना

कविशा लुक्स के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

घूमने-फिरने की शौकीन कविशा को जब भी मौका मिलत है तो वे अपने इस शौक को जरूर पूरा करती हैं।

घूमने की शौकीन

क्रिकेटर की वाइफ एक बच्चे की मां है मगर फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।

एक बच्चे की मां

कविशा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करती हैं। शेहान को श्रीलंकाई टीम में खेलने के ज्यादा मौका नहीं मिल सके।

करती हैं चीयर

वन पीस ड्रेस और हो या शॉर्ट डेनिम कविशा हर तरह के आउटफिट में बला की खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आती हैं।

हर लुक बेमिसाल

आपको बता दें कि श्रीलंकाई क्रिकेटर अमेरिका में रहता है। कपल ने हाल में अमेरिका में घर लिया था।

अमेरिका में रहते हैं

