सारा की PHOTOS से नहीं हटा पाएंगे नजरें!

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। सारा को इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

सोशल मीडिया सेंसेशन

Source: Insta

सारा तेंदुलकर लुक्स और फैशन के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं। सारा बतौर मॉडल काफी नाम कमा चुकी हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

27 वर्षीय सारा सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। सारा फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

सचिन की लाडली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट नई-नई तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लगती हैं।

खूब एक्टिव

Source: Insta

वेस्टर्न ड्रेस हो या फिर एथनिक ड्रेस सारा तेंदुलकर पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हर तरह का आउटफिट

Source: Insta

फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी सारा तेंदुलकर अक्सर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से भी काम के सिलसिले में मिलती रहती हैं।

मिलती रहती हैं

Source: Insta

सारा तेंदुलकर अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे पिलाटे एक्सरसराइज के अलावा जिम में भी वर्कआउट करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

सचिन की बेटी को जब भी काम फुर्सत मिलती है तो वे अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना काफी पसंद करती हैं।

घूमना पसंद

Source: Insta

आपको बता दें कि सारा 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' में डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

डायरेक्टर पद

Source: Insta

सारा ने बीएससी बॉयो मेडिकल साइंस और एमएससी क्लीनिक्ल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कोर्स किया हुआ है।

एजुकेशन इतनी

Source: Insta

