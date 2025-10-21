By Mohit
PUBLISHED Oct 21, 2025
सारा की PHOTOS से नहीं हटा पाएंगे नजरें!
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। सारा को इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
सोशल मीडिया सेंसेशन
सारा तेंदुलकर लुक्स और फैशन के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं। सारा बतौर मॉडल काफी नाम कमा चुकी हैं।
देती हैं टक्कर
27 वर्षीय सारा सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। सारा फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
सचिन की लाडली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट नई-नई तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लगती हैं।
खूब एक्टिव
वेस्टर्न ड्रेस हो या फिर एथनिक ड्रेस सारा तेंदुलकर पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
हर तरह का आउटफिट
फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी सारा तेंदुलकर अक्सर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से भी काम के सिलसिले में मिलती रहती हैं।
मिलती रहती हैं
सारा तेंदुलकर अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे पिलाटे एक्सरसराइज के अलावा जिम में भी वर्कआउट करती हैं।
बेहद फिट
सचिन की बेटी को जब भी काम फुर्सत मिलती है तो वे अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना काफी पसंद करती हैं।
घूमना पसंद
आपको बता दें कि सारा 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' में डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
डायरेक्टर पद
सारा ने बीएससी बॉयो मेडिकल साइंस और एमएससी क्लीनिक्ल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कोर्स किया हुआ है।
एजुकेशन इतनी
