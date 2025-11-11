By Mohit
PUBLISHED Nov 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पृथ्वी शॉ की GF से नहीं हटा पाएंगे नजरें
युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद के साथ लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
कड़ी मेहनत
Source: Insta
ये क्रिकेटर खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहता है।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
पृथ्वी ने 9 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया। खास बात ये थी उन्होंने इस खास दिन को गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल संग सेलिब्रेट किया।
गर्लफ्रेंड आकृति संग
Source: Insta
आकृति अग्रवाल पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। आकृति सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली शॉ की गर्लफ्रेंड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
खूब एक्टिव
Source: Insta
पृथ्वी शॉ को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे गर्लफ्रेंड को रोमांटिक डिनर डेट पर ले जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
डिनर डेट
Source: Insta
आकृति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
पार्टी लवर
Source: Insta
आकृति ने किआ की एसयूवी सेगमेंट की ये गाड़ी बीते साल ही खरीदी थी।
गाड़ी खरीदी थी
Source: Insta
आकृति काफी आध्यातमिक हैं। पृथ्वी संग उनकी इस तस्वीर में ये साफ नजर भी आता है।
काफी आध्यातमिक
Source: Insta
स्पोर्ट्स प्रेसेंटर सागरिका छेत्री से मिलिए
Click Here