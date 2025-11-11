By Mohit
PUBLISHED Nov 11, 2025

 Cricket

पृथ्वी शॉ की GF से नहीं हटा पाएंगे नजरें

युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद के साथ लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

कड़ी मेहनत

ये क्रिकेटर खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहता है।

पर्सनल लाइफ

पृथ्वी ने 9 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया। खास बात ये थी उन्होंने इस खास दिन को गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल संग सेलिब्रेट किया।

गर्लफ्रेंड आकृति संग

आकृति अग्रवाल पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। आकृति सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली शॉ की गर्लफ्रेंड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

खूब एक्टिव

पृथ्वी शॉ को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे गर्लफ्रेंड को रोमांटिक डिनर डेट पर ले जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

डिनर डेट

आकृति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।

पार्टी लवर

आकृति ने किआ की एसयूवी सेगमेंट की ये गाड़ी बीते साल ही खरीदी थी।

गाड़ी खरीदी थी

आकृति काफी आध्यातमिक हैं। पृथ्वी संग उनकी इस तस्वीर में ये साफ नजर भी आता है।

काफी आध्यातमिक

