नेपाल क्रिकेट टीम की कप्तान, तस्वीरें
नेपाल क्रिकेट टीम की कप्तान इंदू बर्मा की गिनती खूबसूरत और ग्लैमरस महिला क्रिकेटर्स में होती है।
खूबसूरत और ग्लैमरस
इंदू बर्मा फैशन और ग्लैमर के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
नेपाल टीम की कप्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और लगातार तस्वीरें वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
इंदू पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वह वेस्टर्न हो या फिर एथनिक।
लगती हैं बेमिसाल
ऐसा हो भी क्यों न वे अपनी फिटनेस पर खासा फोकस जो करती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर मेहनत करती हैं।
बेहद फिट भी हैं
इंदू फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। साड़ी में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं।
साड़ी लुक
नेपाल की कप्तान अबतक 73 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। वे अबतक 924 रन बना चुकी हैं तो 40 विकेट भी चटका चुकी हैं।
करियर ऐसा
इंदू बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं। वे दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं।
ऑलराउंडर
इंदू बर्मा का जन्म 29 सितंबर 1997 में हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 12 जनवरी 2019 में किया था।
डेब्यू
