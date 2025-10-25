By Mohit
PUBLISHED Oct 25, 2025

 Cricket

हार्दिक पांड्या की GF की फिटनेस बेमिसाल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हैं।

माहिका है नाम

हार्दिक पांड्या बीते दिनों अपने 32वें जन्मदिन पर माहिका संग मालदीव में थे। दोनों ने इस दौरान काफी रोमांटिक पल एकसाथ व्यतीत किए।

बीते दिनों

जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद दोनों ने एकसाथ दीवाली भी सेलिब्रेट की। माहिका पेशे से मॉडल हैं और फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव माहिका अक्सर अपने वर्कआउट सेशन की तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

वर्कआउट सेशन

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए योग करती हैं।

करती हैं योग

माहिका जिस पेशे में हैं उसके लिए फिटनेस सबसे जरूर भी होती है। ऐसे में माहिका हर दिन कड़ी मेहनत करती हैं।

कड़ी मेहनत

फिटनेस को बनाए रखने के लिए डाइट का भी खासा ख्याल रखती हैं। हरी पत्तेदार डिश और अंडे उनकी डाइट में जरूर शामिल रहते हैं।

डाइट का भी ख्याल

हार्दिक भी टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ी में से एक हैं। ऐसे में ये कपल एकसाथ बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। माहिका उम्र में हार्दिक से 8 साल छोटी हैं।

एकसाथ लगते हैं बेमिसाल

आपको बता दें कि हार्दिक का साल 2024 में नताशा स्टानकोविक से तलाक हो गया था। नताशा भी पेशे से मॉडल हैं।

2024 में तलाक

