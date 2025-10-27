By Mohit
स्कॉटलैंड क्रिकेटर्स पर हार बैठेंगे दिल!
स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेटर्स लुक्स और फैशन के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
आज हम आपको स्कॉटलैंड की उन महिला क्रिकेटर्स से मिलवा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है।
बतौर बल्लेबाज ऐल्सा लिस्टर टीम में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। ऐल्सा की उम्र 21 साल है और वे अबतक 9 वनडे मैच और 38 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।
स्कॉटलैंड टीम के स्टार ऑलराउंडर ओलिविया बेल की उम्र 22 साल है। वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
स्कॉटलैंड टीम की सारा ब्राइस की फिटनेस और खूबसूरती की तो हर कोई तारीफ करता है। वे अबतक 10 वनडे मैच और 58 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।
स्कॉटलैंड टीम की कैथरीन ब्राइस के क्यूट अंदाज को देखने के बाद तो कोई भी दिल हार बैठे। 27 साल की ये खिलाड़ी अबतक 10 वनडे मैच और 49 टी-20 इंटनरेशनल मैच खेल चुकी हैं।
स्कॉटलैंड की खूबसूरत महिला क्रिकेटर में नयमा शेख का भी नाम शामिल है।
डार्सी कार्टर स्कॉटलैंड की एक युवा ऑलराउंडर हैं और 2024 महिला वर्ल्ड कप में खेल चुकी हैं।
क्लो एबेल भी स्कॉटलैंड की खूबसूरत और फिट खिलाड़ियों में से एक हैं।
