By Mohit
PUBLISHED Oct 27, 2025

 Cricket

स्कॉटलैंड क्रिकेटर्स पर हार बैठेंगे दिल!

स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेटर्स लुक्स और फैशन के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

आज हम आपको स्कॉटलैंड की उन महिला क्रिकेटर्स से मिलवा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है।

आइए मिलिए

Source: Insta

बतौर बल्लेबाज ऐल्सा लिस्टर टीम में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। ऐल्सा की उम्र 21 साल है और वे अबतक 9 वनडे मैच और 38 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

ऐल्सा लिस्टर

Source: Insta

स्कॉटलैंड टीम के स्टार ऑलराउंडर ओलिविया बेल की उम्र 22 साल है। वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

ओलिविया बेल

Source: Insta

स्कॉटलैंड टीम की सारा ब्राइस की फिटनेस और खूबसूरती की तो हर कोई तारीफ करता है। वे अबतक 10 वनडे मैच और 58 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

सारा ब्राइस

Source: Insta

स्कॉटलैंड टीम की कैथरीन ब्राइस के क्यूट अंदाज को देखने के बाद तो कोई भी दिल हार बैठे। 27 साल की ये खिलाड़ी अबतक 10 वनडे मैच और 49 टी-20 इंटनरेशनल मैच खेल चुकी हैं।

कैथरीन ब्राइस

Source: Insta

स्कॉटलैंड की खूबसूरत महिला क्रिकेटर में नयमा शेख का भी नाम शामिल है।

नयमा शेख

Source: Insta

डार्सी कार्टर स्कॉटलैंड की एक युवा ऑलराउंडर हैं और 2024 महिला वर्ल्ड कप में खेल चुकी हैं।

डार्सी कार्टर

Source: Insta

क्लो एबेल भी स्कॉटलैंड की खूबसूरत और फिट खिलाड़ियों में से एक हैं।

क्लो एबेल

Source: Insta

