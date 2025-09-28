By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025

 Cricket

कमेंटेटर की खूबसूरती पर हार बैठेंगे दिल!

क्रिकेट दुनिया के सबसे मशहूर खेलों में से एक है। कई ऐसी महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं जो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

ऐसी ही एक महिला क्रिकेट कमेंटेटर इंग्लैंड की जेस क्रो भी हैं जिनकी खूबसूरती पर हर कोई दिल हार बैठता है।

इंग्लैंड की जेस

Source: Insta

मैदान पर बेहद ही चुलबुले अंदाज में नजर आने वाली जेस सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

चुलबुले अंदाज 

Source: Insta

जेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव 

Source: Insta

जेस काफी कंपनियों में बतौर सोशल मीडिया मार्केटर काम कर चुकी हैं।

ये काम कर चुकीं

Source: Insta

फैशन और ग्लैमर के मामले में तो जेस काफी आगे नजर आती हैं। वहीं लुक्स के मामले में तो वे हॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

जेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

महिला क्रिकेट कमेंटेटर अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे जिम में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।

बेहद फिट भी

Source: Insta

जेस अलग-अलग टी-20 लीग में अपनी काबिलियत को साबित कर चुकी हैं।

बिखेर चुकीं जलवा

Source: Insta

कमेंट्री के अलावा वे क्रिकेटर्स के संग इंटरव्यू भी कर चुकी हैं। वे पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का भी इंटरव्यू ले चुकी हैं।

इंटरव्यू भी कर चुकीं

Source: Insta

