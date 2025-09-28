By Mohit
कमेंटेटर की खूबसूरती पर हार बैठेंगे दिल!
क्रिकेट दुनिया के सबसे मशहूर खेलों में से एक है। कई ऐसी महिला क्रिकेट
कमेंटेटर
हैं
जो
बेहद
खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं
।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
ऐसी ही एक महिला क्रिकेट
कमेंटेटर
इंग्लैंड
की
जेस
क्रो
भी हैं जिनकी खूबसूरती पर हर कोई दिल हार बैठता है।
इंग्लैंड
की
जेस
मैदान पर बेहद ही चुलबुले अंदाज में नजर आने वाली
जेस
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
चुलबुले अंदाज
जेस
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार अपनी खूबसूरत तस्वीरें और
वीडियोज
शेयर करती रहती हैं।
काफी
एक्टिव
जेस
काफी कंपनियों में बतौर
सोशल
मीडिया
मार्केटर
काम कर चुकी हैं।
ये काम कर चुकीं
फैशन
और
ग्लैमर
के मामले में तो
जेस
काफी आगे नजर आती हैं। वहीं
लुक्स
के मामले में तो वे
हॉलीवुड
एक्ट्रेस
को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
जेस
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।
घूमने की शौकीन
महिला क्रिकेट
कमेंटेटर
अपनी
फिटनेस
पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे
जिम
में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।
बेहद फिट भी
जेस
अलग-अलग टी-20
लीग
में अपनी
काबिलियत
को साबित कर चुकी हैं।
बिखेर चुकीं जलवा
कमेंट्री
के अलावा वे
क्रिकेटर्स
के संग इंटरव्यू भी कर चुकी हैं। वे पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
का भी इंटरव्यू ले चुकी हैं।
इंटरव्यू भी कर चुकीं
T20I
में सबसे ज्यादा
गोल्डन
डक
वाले खिलाड़ी
