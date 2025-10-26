By Mohit
PUBLISHED Oct 26, 2025

 Cricket

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स हैं बेहद खूबसूरत

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स लुक्स और फैशन के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

आज हम आपको ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की उन खिलाड़ियों से मिलवा रहे हैं जो कि खेल के अलावा अपनी खूबसूरती के वजह से भी खूब चर्चा में रहती हैं।

खूब चर्चा

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिस पैरी अपने दमदार प्रदर्शन के साथ-साथ खूबसूरती की वजह से भी चर्चा में रहती हैं।

एलिस पैरी

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड की खूबसूरती और क्यूट अंदाज को देख हर कोई उनका कायल हो जाता है।

फोएबे लिचफील्ड

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल भी लुक्स के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। जॉर्जिया की फिटनेस भी बेमिसाल है।

जॉर्जिया वॉल

ताहलिया मैकग्राथ बतौर ऑलराउंडर मैदान पर दमदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और खूबसूरती के मामले में भी काफी आगे हैं।

ताहलिया मैकग्राथ

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर अलग पहचान बना चुकी हैं। खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज ऐसा कि हर कोई दिल हार बैठे।

एनाबेल सदरलैंड

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी भी खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं।

बेथ मूनी

बॉलिंग ऑलराउंडर किम गार्थ की फिटनेस  देखते ही बनती है तो वहीं लुक्स तो बेमिसाल हैं ही।

किम गार्थ

ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हिली की गिनती भी खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है।

एलिसा हिली

