ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स हैं बेहद खूबसूरत

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स लुक्स और फैशन के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
आज हम आपको ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की उन खिलाड़ियों से मिलवा रहे हैं जो कि खेल के अलावा अपनी खूबसूरती के वजह से भी खूब चर्चा में रहती हैं।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिस पैरी अपने दमदार प्रदर्शन के साथ-साथ खूबसूरती की वजह से भी चर्चा में रहती हैं।
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड की खूबसूरती और क्यूट अंदाज को देख हर कोई उनका कायल हो जाता है।
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल भी लुक्स के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। जॉर्जिया की फिटनेस भी बेमिसाल है।
ताहलिया मैकग्राथ बतौर ऑलराउंडर मैदान पर दमदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और खूबसूरती के मामले में भी काफी आगे हैं।
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर अलग पहचान बना चुकी हैं। खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज ऐसा कि हर कोई दिल हार बैठे।
ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी भी खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं।
बॉलिंग ऑलराउंडर किम गार्थ की फिटनेस देखते ही बनती है तो वहीं लुक्स तो बेमिसाल हैं ही।
ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हिली की गिनती भी खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है।
