By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
पाक क्रिकेटर की खूबसूरती देख हो जाएंगे फिदा, तस्वीरें
पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर कायनात इम्तियाज बेहद खूबसूरत हैं।
कायनात इम्तियाज
Pic Credit: Social Media
वे अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।
शेयर करती हैं तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
कायनात इम्तियाज की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग उनके हुस्न की तारीफ करते नहीं थकते हैं।
हुस्न की तारीफ
Pic Credit: Social Media
कायनात इम्तियाज पाकिस्तान की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं।
पाकिस्तान की ऑलराउंडर
Pic Credit: Social Media
वे मध्यम तेज गति की गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं।
मीडियम पेसर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2011 में खेला था।
2011 में किया था डेब्यू
Pic Credit: Social Media
वे पाकिस्तान के लिए कुल 19 वनडे और 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं।
खेले हैं कुल इतने मैच
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच साल 2023 में खेला था, जबिक आखिरी बार टी-20I में 2022 में शिरकत करती नजर आई थीं।
आखिरी बार मैदान पर
Pic Credit: Social Media
कायनात का क्रिकेट करियर भले ही इतना शानदार ना रहा हो, लेकिन उनकी खूबसूरती की मिसाल जरूर दी जाती है।
खूबसूरती की मिसाल
Pic Credit: Social Media
बांग्लादेश के कप्तान की खूबसूरत वाइफ, 10 PHOTOS
Click Here