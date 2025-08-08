By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 08, 2025
रात में नहीं करने चाहिए ये 4 काम, भुगतने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात के समय में कुछ कामों को करने की मनाही है। इससे व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
समस्याओं का सामना
साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कि रात में कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
क्या न करें
रात के समय नाखून काटना अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात के समय में नाखून काटने से साधक को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है।
नाखून काटना अशुभ
साथ ही मानसिक और आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है।
आर्थिक संकट
वास्तु जानकारों के अनुसार, सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए।
झाड़ू न लगाएं
मान्यतानुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से धन की देवी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी बनी रहती है।
आर्थिक तंगी
वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंदे बिस्तर पर सोने से व्यक्ति के मन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही जीवन में कई तरह की समस्या बनी रहती है।
गंदे बिस्तर पर न सोएं
कई लोग सोने से पहले किताब पढ़ते हैं और सोते समय किताब को तकिये के नीचे रख देते हैं, लेकिन इस तरह की गलती को भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
सिर पर न रखें ये तकिए
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोते समय तकिये के नीचे किताब रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बुध ग्रह कमजोर होता है।
नकारात्मक ऊर्जा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
