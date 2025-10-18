By Mohit
इस दिवाली गिफ्ट दे सकते हैं ये गिफ्ट
दिवाली पर अपने खास लोगों को गिफ्ट देने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम आपको कुछ विकल्प की जानकारी दे रहे हैं।
कर रहे प्लान?
इस दिवाली आप अपने खास लोगों को पोर्टेबल स्पीकर दे सकते हैं। शाम की पूजा के बाद वे धमाकेदार पार्टी कर सकेंगे।
स्पीकर
दिवाली के मौके पर कई जगह एयर पॉल्यूशन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर गिफ्ट कर सकते हैं।
एयर प्यूरीफायर
मार्केट में तमाम तरह की फैन्स लाइट्स मौजूद हैं। ऐसे में आप चाहे तो गिफ्ट में फैन्स लाइट्स दे सकते हैं।
फैन्सी लाइट्स
स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए पॉवर बैंक बतौर गिफ्ट सबसे अच्छा माना जाता है।
पॉवर बैंक
दीवार घड़ी एक ऐसा गिफ्ट है आप जिसे भी देंगे वो आपको हमेशा याद जरूर रखेगा।
दीवार घड़ी
इस दिवाली आप किसी को ईयर बड्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। बाजार में इनकी कीमत 500 रुपये से शुरू हो जाती है।
ईयर बड्स
डिजिटल के दौर में स्मार्ट वॉच गिफ्ट करेंगे तो निश्चित ही सामने वाला खुश होगा।
स्मार्ट वॉच
अगर आपका कोई फ्रेंड जिम जाता है तो आप हेडफोन भी गिफ्ट कर सकते हैं। जिम में एक्सरसाइज करते हुए वे हेडफोन लगाकर म्यूजिक एन्जॉय कर सकेगा।
हेडफोन
