बिना मास्टर डिग्री के कर सकते हैं कमाई, ये हैं 5 करियर ऑप्शंस
अगर आप बैगर मास्टर डिग्री के जॉब की खोज रहे हैं, तो कई विकल्प मौजूद हैं।
विकल्प
क्योंकि आज के दौर में सफलता और अच्छी कमाई के लिए सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होती है। आपकी हुनर, स्किल्स और अनुभव का भी उतना ही महत्व है।
स्किल्स का महत्व
ऐसे में आज हम आपको 5 शानदार करियर ऑप्शंस के बारे में, जो आपको बिना मास्टर डिग्री के भी अच्छी कमाई करने का मौका दे सकते हैं।
5 करियर ऑप्शन
आज के डिजिटल युग में हर छोटे-बड़े व्यापार को ऑनलाइन उपस्थिति की जरूरत है।
डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ
इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पे-पर-क्लिक विज्ञापन और वेबसाइट एनालिटिक्स जैसे काम शामिल होते हैं।
कौन से काम शामिल
वेबसाइटों और वेब एप्लीकेशन को बनाना और मेंटेन करना वेब डेवलपर का काम होता है। इसमें फ्रंट-एंड डेवलपमेंट और बैक-एंड डेवलपमेंट शामिल है।
वेब डेवलपर
यह एक स्किल-बेस्ड प्रोफेशन है। आप HTML, CSS, JavaScript, Python जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं को ऑनलाइन सीख सकते हैं।
स्किल-बेस्ड प्रोफेशन
इसमें बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण करना, पैटर्न खोजना और व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करना शामिल है। इसमें सैलरी तगड़ी होती है।
डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट
इसमें लोगो डिजाइन, ब्रोशर, वेबसाइट लेआउट, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, विज्ञापन सामग्री आदि बनाना होता है।
ग्राफिक डिजाइनर
इसमें ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट, मार्केटिंग कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल न्यूज़लेटर्स आदि लिखना होता है। इसकी भी खूब डिमांड है।
कंटेंट राइटर
