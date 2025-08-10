By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 10, 2025

1 साल में कर सकते हैं ये 5 मेडिकल कोर्स

अगर आप जल्द से जल्द मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो 1 ईयर मेडिकल कोर्स का भी ऑप्शन है।

ऑप्शन

1 वर्षीय मेडिकल कोर्स आमतौर पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल के होते हैं।

कोर्स का लेवल

तय समय में इन्हें पूरा करने के बाद हॉस्पिटल, क्लीनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर्स में नौकरी मिल सकती है। चलिए जानते हैं कि 1 साल में कौन से मेडिकल कोर्स कर सकते हैं।

करियर विकल्प

इस कोर्स में लैब टेस्टिंग, ब्लड सैंपल एनालिसिस और मेडिकल डिवाइसेस के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है। 

DMLT

इस कोर्स के बाद लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी असिस्टेंट जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। 

इस पर करेंगे काम

इस कोर्स में मरीजों की देखभाल, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और मेडिकल उपकरण हैंडलिंग जैसी बेसिक नर्सिंग स्किल्स सीख सकते हैं।

डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट

करियर ऑप्शन की बात करें, तो इस कोर्स के बाद आप नर्सिंग असिस्टेंट, होम केयर प्रोवाइडर के तौर पर काम कर सकते हैं। 

नर्सिंग असिस्टेंट

इस कोर्स में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य इमेजिंग टेक्नीक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए छात्र को PCB के साथ 12वीं पास होना जरूरी है।

डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी

इस कोर्स में ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान सहायता करना, डिवाइस तैयार करना और स्टेरलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है।

डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी

इसमें किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस मशीन ऑपरेशन और पेशेंट केयर की ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स के बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं।

डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी

