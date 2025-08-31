By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
परेरा की वाइफ से नहीं हटेंगी नजरें!
श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर थिसारा परेरा शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता हैं।
एक बच्चे के पिता
Source: Insta
परेरा की वाइफ का नाम निशिनी उषानी है। निशिनी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
निशिनी और परेरा ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया था। एक दूसरे को समझने के बाद ही शादी के बंधन में बंधे।
डेटिंग के बाद ही
Source: Insta
निशनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
करते रहते हैं शेयर
Source: Insta
परेरा की वाइफ फैशन और ग्लैमर के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
लुक बेमिसाल
Source: Insta
निशिनी वेस्टर्न ही नहीं बल्कि एथनिक पहनना भी काफी पसंद करती हैं। साड़ी में तो वे बेहद ही हसीन लगती हैं।
करती हैं पसंद
Source: Insta
क्रिकेटर की वाइफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
वहीं थिसारा परेरा को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चे को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
निशिनी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
स्टेडियम पहुंच जाती हैं
Source: Insta
ये हैं श्रीसंत और हरभजन सिंह की वाइफ
Click Here