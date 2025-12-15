By Mohit
PUBLISHED Dec 15, 2025

 Cricket

पाक क्रिकेटर की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें

पाकिस्तान के क्रिकेटर उसामा मीर शादीशुदा हैंउसामा की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

उसामा मीर की वाइफ का नाम राबिया मीर हैराबिया सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं

अप्सरा से कम नहीं

कपल ने लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद साल 2023 में शादी कर ली थी

2023 में शादी

राबिया का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का हैउसामा अक्सर वाइफ संग तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं

करते हैं शेयर

राबिया लाइमलाइट से दूर रहती हैंसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर राबिया का अकाउंट है जिसपर एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें हैं

काफी एक्टिव

राबिया एक बच्चे की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं

बेहद फिट भी हैं

उसामा को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ के साथ घूमना-फिरना पसंद करते हैं

घूमना-फिरना पसंद

राबिया एथनिक के अलावा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना भी काफी ज्यादा पसंद करती हैं

एथनिक लवर

बता दें कि उसामा पाकिस्तान के लिए अबतक कुल 12 वनडे मैच खेल चुके हैं इस दौरान 15 विकेट चटका चुके हैं

करियर ऐसा

