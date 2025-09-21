ये हैं बेहद खूबसूरत बॉक्सर, 10 तस्वीरें

हरियाणा के

भिवानी

की

बॉक्सर

नूपुर

श्योराण

ने

इंग्लैंड

के

लिवपरपुल

में आयोजित

वर्ल्ड

बॉक्सिंग

चैंपियनशिप

2025 में

सिल्वर

मेडल

अपने नाम किया है।