ये हैं बेहद खूबसूरत बॉक्सर, 10 तस्वीरें
हरियाणा के
भिवानी
की
बॉक्सर
नूपुर
श्योराण
ने
इंग्लैंड
के
लिवपरपुल
में आयोजित
वर्ल्ड
बॉक्सिंग
चैंपियनशिप
2025 में
सिल्वर
मेडल
अपने नाम किया है।
सिल्वर
मेडल
नूपुर ने उम्मीद जताई है कि वे आने वाले टूर्नामेंट में
गोल्ड
मेडल लाने की कोशिश करेंगी।
गोल्ड की उम्मीद
नूपुर ने कहा है कि वे अपनी कमियों को दूर करेंगी और पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत कर नए लक्ष्य को हासिल करेंगी।
कमियों को दूर
नूपुर की
फाइट
उज्बेकिस्तान
और
पोलैंड
की खिलाड़ियों के साथ हुई थी। उन्होंने 80 किलो
प्लस
भार वर्ग में खेला था।
80 किलो
प्लस
भार वर्ग
हैवीवेट
बॉक्सर नूपुर ने इससे पहले जुलाई में
कजाकिस्तान
में
वर्ल्ड
बॉक्सिंग
कप में महिलाओं के
हेवीवेट
(+80 किग्रा) वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था।
जुलाई में भी जीत
आपको बता दें कि नूपुर दो बार के एशियाई खेलों के
बॉक्सिंग
चैंपियन कैप्टन हवा सिंह की पोती हैं।
हवा सिंह की पोती
नूपुर के पिता संजय
श्योराण
ही उन्हें
कोचिंग
देते हैं। वे
भिवानी
में ही हवा सिंह
बॉक्सिंग
अकादमी में
प्रैक्टिस
करती हैं।
पिता ही कोच
नूपुर
श्योराण
खेल ही नहीं बल्कि अपने
ग्लैमरस
अंदाज के वजह से भी सभी का ध्यान खींच रही हैं।
बेहद ग्लैमरस
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली नूपुर
लुक्स
के मामले में
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
25 वर्षीय
बॉक्सर
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें
एथनिक
ड्रेसेस
पहनना काफी पसंद है।
एथनिक लवर
इंडियन क्रिकेट टीम की
ब्यूटी
क्वीन
स्मृति
