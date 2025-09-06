By Mohit
PUBLISHED Sep 6, 2025
ब्रावो की GF से नहीं हटा सकेंगे नजरें!
वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंड ड्वेन ब्रावो खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
ब्रावो की गर्लफ्रेंड जोसना खिता गोंजाल्वेस हैं जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
जोसना खिता गोंजाल्वेस पेशे से शेफ हैं। आपको बता दें कि ब्रावो ने अबतक शादी नहीं की है।
पेशे से शेफ
Source: Insta
खिता फैशन क्वीन हैं। वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
हॉटनेस और बोल्डनेस के मामले में ब्रावो की गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
हॉटनेस और बोल्डनेस
Source: Insta
खिता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और लगातार बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। बिकिनी में तो वे कहर बरपाती हैं।
बिकिनी लुक
Source: Insta
खिता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर ये भी पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग पार्टी करना और घूमना-फिरना काफी पसंद है।
पार्टी लवर
Source: Insta
ब्रावो और खिता काफी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। बिना शादी ही खिता को एक बेटा भी है।
एक बेटा भी है
Source: Insta
ब्रावो की गर्लफ्रेंड एक बच्चे की मां होने के बावजूद काफी फिट भी हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे जिम में हर दिन जमकर मेहनत जो करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
खिता अक्सर स्टेडियम पहुंचकर ब्रावो उनकी टीम को टी-20 लीग मैच के दौरान चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
