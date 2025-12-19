By Mohit
बेन स्टोक्स की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर बेन स्टोक्स शादीशुदा हैं और खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

स्टार प्लेयर

स्टोक्स की वाइफ का नाम क्लारे रेटक्लिफ है। क्लारे बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं।

क्लारे रेटक्लिफ

कपल ने साल 2017 में शादी कर ली थी। शादी से पहले करीब 7 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था।

7 साल डेट

कुछ समय एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था। क्लारे शादी से पहले ही दो बच्चों की मां बन गई थीं।

शादी से पहले

क्लारे ने पहले बच्चे को साल 2012 में तो दूसरे बच्चे को 2015 में जन्म दियाक्लारे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती हैं।

कब कब जन्मे?

बेन स्टोक्स को क्रिकेट से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों संग घूमना-फिरना पसंद करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

स्टोक्स के क्रिकेट करियर की बात करें तो वे अबतक 118 टेस्ट मैच, 114 वनडे मैच, 43 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 45 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

खेल चुके इतने मैच

स्टोक्स अबतक टेस्ट में 7192 रन, वनडे में 3463 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 585 रन और आईपीएल में 935 रन बना चुके हैं।

कुल रन

बॉलिंग करियर की बात करें तो स्टोक्स अबतक टेस्ट में 238 विकेट, वनडे में 74 विकेट, टी-20 इंटरनेशनल में 26 तो आईपीएल में 28 विकेट चटका चुके हैं।

कुल विकेट

