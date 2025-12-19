By Mohit
PUBLISHED Dec 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
बेन स्टोक्स की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!
इंग्लैंड
क्रिकेट टीम के
स्टार
प्लेयर
बेन
स्टोक्स
शादीशुदा हैं और खेल के अलावा
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
स्टार प्लेयर
Source: Insta
स्टोक्स
की
वाइफ
का नाम
क्लारे
रेटक्लिफ
है।
क्लारे
बेहद ही
ग्लैमरस
और
स्टाइलिश
हैं।
क्लारे
रेटक्लिफ
Source: Insta
कपल
ने साल 2017 में शादी कर ली थी। शादी से पहले करीब 7 साल तक एक दूसरे को
डेट
भी किया था।
7 साल डेट
Source: Insta
कुछ समय एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने
लिव
-इन
रिलेशनशिप
में रहना शुरू कर दिया था।
क्लारे
शादी से पहले ही दो बच्चों की मां बन गई थीं।
शादी से पहले
Source: Insta
क्लारे
ने पहले बच्चे को साल 2012 में तो दूसरे बच्चे को 2015 में जन्म
दिया
।
क्लारे
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती हैं।
कब कब जन्मे?
Source: Insta
बेन
स्टोक्स
को क्रिकेट से जब
भी
फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चों संग
घूमना-फिरना
पसंद करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
स्टोक्स
के क्रिकेट
करियर
की बात करें तो वे
अबतक
118
टेस्ट
मैच, 114
वनडे
मैच, 43 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 45
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
Source: Insta
खेल चुके इतने मैच
स्टोक्स
अबतक
टेस्ट
में
7192 रन,
वनडे
में 3463 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 585 रन और
आईपीएल
में 935 रन बना चुके हैं।
कुल रन
Source: Insta
बॉलिंग
करियर
की बात करें तो
स्टोक्स
अबतक
टेस्ट
में 238
विकेट
,
वनडे
में 74
विकेट
, टी-20 इंटरनेशनल में 26 तो
आईपीएल
में 28
विकेट
चटका चुके हैं।
कुल विकेट
Source: Insta
सबसे ज्यादा
IPL
शतक वाले
8
इंडियन
Click Here