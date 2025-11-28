By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शादी में आ रही अड़चन दूर करेगा ये रत्न, धारण करने से बनेंगे जल्द विवाह के योग
कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, तो विवाह में देरी या मनचाहा रिश्ता नहीं मिलता है। इस समस्या का ज्योतिष में सबसे पावरफुल उपाय है – पुखराज रत्न। आइए जानते हैं इसके बारे में।
शादी में रुकावट
पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है। बृहस्पति को विवाह, धन, संतान और सुख का कारक माना जाता है। इसे पहनते ही गुरु की कृपा बरसने लगती है।
पुखराज - बृहस्पति का रत्न
अगर कुंडली में गुरु नीच, कमजोर या पीड़ित है, तो शादी में रुकावट आती है। पुखराज पहनने से बृहस्पति बलवान होता है और विवाह के योग जल्द बनते हैं।
शादी की अड़चन होगी दूर
शादी के बाद भी झगड़े, अशांति या संतान सुख में बाधा आ रही है, तो पुखराज रत्न वैवाहिक जीवन में स्थिरता, प्यार और समृद्धि लाता है।
वैवाहिक जीवन सुखमय
पुखराज सिर्फ शादी ही नहीं, धन लाभ, नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में सफलता और स्वास्थ्य में सुधार भी देता है। इस एक रत्न कई सारे फायदे हैं।
धन, नौकरी, शिक्षा में भी लाभ
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुखराज रत्न पहनने के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार है। सोना या पंचधातु में इस रत्न को पहनें। पुखराज दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सूर्योदय के बाद पहनना चाहिए।
कब और कैसे पहनें?
बुधवार रात को हल्दी वाले पानी में डुबोकर रखें। गुरुवार सुबह स्नान कर रत्न को गंगाजल से धोएं। इसके बाद 108 बार 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' जपें और तर्जनी उंगली में पहनें।
सही धारण विधि
कम से कम 5.25 रत्ती (लगभग 5 ग्राम) असली, सर्टिफाइड और पीला पुखराज ही लें। नकली या कम वजन का पुखराज पहनने कोई फायदा नहीं होगा।
कितना वजन होना चाहिए?
बिना ज्योतिषी की सलाह के कभी ना पहनें। अगर कुंडली में गुरु पहले से मजबूत है, तो नुकसान हो सकता है। हमेशा एक्सपर्ट से कुंडली दिखाकर ही पहनें।
सावधानी बहुत जरूरी
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
हवन के दौरान कब स्वाहा और कब स्वधा बोला जाता है?
Click Here