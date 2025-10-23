By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 23, 2025
पीली या काली: कौन सी किशमिश होती है ज्यादा लाभकारी?
किशमिश सबसे ज्यादा खाए जाने वाले सूखे मेवों में से एक है। यह सेहत के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है।
किशमिश
किशमिश में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं।
पोषक तत्व
वैसे तो किशमिश कई किस्म की आती है, लेकिन सबसे अधिक काली और पीली किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है।
काली और पीली किशमिश
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, पीली और काली किशमिश दोनों ही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं।
दोनों ही लाभकारी
इन दोनों में से ज्यादा लाभकारी कौन सी किशमिश होती है यह सवाल जरूर मन में आ सकता है। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
ज्यादा फायदेमंद कौन सी?
काली किशमिश में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन में से कुछ पोषक तत्वों की मात्रा पीली किशमिश से ज्यादा होती है।
काली किशमिश में ज्यादा पोषक तत्व
काली किशमिश में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
खून की कमी को दूर करे
पीली किशमिश ना सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। पीली किशमिश में फाइबर अधिक मात्रा में होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है।
पीली किशमिश भी लाभकारी
पीली किशमिश के भी बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन काली किशमिश के मुकाबले कम। काली किशमिश में पोषक तत्वों की अधिकता होती है। यही कारण है कि काली किशमिश पीली किशमिश के मुकाबले ज्यादा लाभकारी है।
काली किशमिश के हैं ज्यादा स्वास्थ्य लाभ
