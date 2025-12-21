By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ईशान किशन और शुभमन गिल से बहुत अधिक है यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 

विश्व कप की टीम की घोषणा

Pic Credit: Social Media

इस टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है।

ईशान किशन को मिली जगह

Pic Credit: Social Media

ईशान किशन पिछले 2 साल से टीम से बाहर थे।  हाल ही में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें टीम में जगह दी गई।

डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन

Pic Credit: Social Media

विश्व कप की टीम में जिस एक खिलाड़ी का नाम नहीं दिखा वह हैं- यशस्वी जायसवाल।

यशस्वी जायसवाल के लिए नहीं कोई जगह

Pic Credit: Social Media

यशस्वी जायसवाल पिछले टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए बैकअप ओपनर के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई है।

पिछले विश्व कप में टीम में थे शामिल

Pic Credit: Social Media

यशस्वी जायसवाल का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है।

शानदार रिकॉर्ड

Pic Credit: Social Media

उनका स्ट्राइक रेट ईशान किशन और शुभमन गिल से बहुत ज्यादा है। वे पावर प्ले के अंदर प्रभावशाली कैमियो खेलने के लिए जाने जाते हैं।

स्ट्राइक रेट गिल और किशन दोनों से ज्यादा

Pic Credit: Social Media

एक तरफ जहां ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 124.38 है, वहीं शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 138.60 है। इन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ प्रभावशाली बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल करते हैं।

गिल और किशन का स्ट्राइक रेट

Pic Credit: Social Media

यशस्वी जायसवाल ने अपना टी-20 डेब्यू साल 2023 में किया था। उन्होंने अपने करियर में आज तक कुल 23 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में 36.15 की औसत और 164.31 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 723 रन बनाए हैं। इस दौरान जायसवाल ने 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं। 

164.31 जायसवाल का स्ट्राइक रेट

Pic Credit: Social Media

सफलता दिलाने में मदद करेंगे विकास दिव्यकीर्ति के ये 7 विचार

 Click Here