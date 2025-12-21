ईशान किशन और शुभमन गिल से बहुत अधिक है यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट
टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है।
इस टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है।
ईशान किशन पिछले 2 साल से टीम से बाहर थे। हाल ही में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें टीम में जगह दी गई।
विश्व कप की टीम में जिस एक खिलाड़ी का नाम नहीं दिखा वह हैं- यशस्वी जायसवाल।
यशस्वी जायसवाल पिछले टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए बैकअप ओपनर के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई है।
यशस्वी जायसवाल का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है।
उनका स्ट्राइक रेट ईशान किशन और शुभमन गिल से बहुत ज्यादा है। वे पावर प्ले के अंदर प्रभावशाली कैमियो खेलने के लिए जाने जाते हैं।
एक तरफ जहां ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 124.38 है, वहीं शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 138.60 है। इन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ प्रभावशाली बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल करते हैं।
यशस्वी जायसवाल ने अपना टी-20 डेब्यू साल 2023 में किया था। उन्होंने अपने करियर में आज तक कुल 23 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में 36.15 की औसत और 164.31 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 723 रन बनाए हैं। इस दौरान जायसवाल ने 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं।
