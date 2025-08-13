By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 13, 2025
यशस्वी जायसवाल Vs अभिषेक शर्मा: टी-20I में कौन बेहतर?
साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा की जानी बाकी है। ऐसे में कौन से खिलाड़ी प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे और कौन बाहर बैठेगा इसकी चर्चा जोरों पर है।
एशिया कप 2025
एशिया कप के लिए चर्चा है कि सलामी बल्लेबाजी के एक ही स्पॉट के लिए दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।
दूसरा सलामी बल्लेबाज कौन?
ये बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल हैं। चर्चा है कि इन दोनों में से कोई एक ही एशिया कप की प्लेइंग-11 में शामिल हो सकता है।
अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल
ऐसे में टी-20 क्रिकेट में इन दोनों में किसके आंकड़े बेहतर हैं, आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
किसके आंकड़े बेहतर?
सबसे पहले बात करतें हैं यशस्वी जायसवाल की। उन्होंने अपना टी-20 डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को किया था।
यशस्वी जायसवाल का करियर
तब से लेकर अब तक वे भारतीय टीम के लिए 23 टी-20 मैच खेल चुके हैं। इन 23 मैचों की 22 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने 36.15 की औसत और 164.32 की स्ट्राइक रेट से कुल 723 रन बनाए हैं।
इतने मैच और रन
इस दौरान जायसवाल ने अपने टी-20 करियर में 5 अर्धशतक और 1 शतक जड़े हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 38 छक्के और 82 चौके लगाए हैं।
शतक और अर्धशतक
अभिषेक शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपना टी-20 डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 जुलाई 2024 को किया था।
अभिषेक शर्मा का करियर
तब से लेकर अब तक उन्होंने भारत के लिए कुल 17 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 16 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
16 पारियों में की है बल्लेबाजी
इन 16 पारियों में अभिषेक ने 33.44 की औसत और 193.85 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 535 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने अब तक के टी-20 करियर में कुल 2 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं।
बनाए हैं इतने रन
