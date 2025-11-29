By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 29, 2025
यामी गौतम का शानदार सूट कलेक्शन
यामी गौतम, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है। ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी वो कमाल लगती हैं।
यामी गौतम
यामी की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट हैं जिन्हें वो मौकों के अनुसार पहनती हैं और छा जाती हैं।
सूट लुक्स
हल्दी पीले रंग के सूट में यामी परफेक्ट फेस्टिव वाइब दे रही हैं और इसपर हुआ महीन काम भी शानदार है।
हल्दी पीला
लाइट पिंक कलर का ये सूट जितना सोबर है, उतना ही क्लासी लुक दे रहा है।
पेस्टल पिंक
यामी का ये लुक भी एकदम हटके है। सूट पर एकदम मिनिमल वर्क किया गया है और इसे उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है।
क्लासिक
बॉटल ग्रीन कलर के सूट में यामी अपनी सादगी से दिल जीत रही हैं और झुमके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
सोबर
यामी ने यहां एकदम सिंपल कुर्ता सेट पहना है और बला की खूबसूरत लग रही हैं।
सादगी
हल्के रंग का ये सूट बेहद खूबसूरत है, साथ ही यामी के झुमके भी कमाल लग रहे हैं। वो एकदम रॉयल वाइब दे रही हैं।
रॉयल वाइब
