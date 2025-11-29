By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 29, 2025

यामी गौतम का शानदार सूट कलेक्शन

यामी गौतम, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है। ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी वो कमाल लगती हैं।

यामी गौतम

Instagram: yamigautam

यामी की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट हैं जिन्हें वो मौकों के अनुसार पहनती हैं और छा जाती हैं।

सूट लुक्स

Instagram: yamigautam

हल्दी पीले रंग के सूट में यामी परफेक्ट फेस्टिव वाइब दे रही हैं और इसपर हुआ महीन काम भी शानदार है।

हल्दी पीला

Instagram: yamigautam

लाइट पिंक कलर का ये सूट जितना सोबर है, उतना ही क्लासी लुक दे रहा है।

पेस्टल पिंक

Instagram: yamigautam

यामी का ये लुक भी एकदम हटके है। सूट पर एकदम मिनिमल वर्क किया गया है और इसे उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है।

क्लासिक

Instagram: yamigautam

बॉटल ग्रीन कलर के सूट में यामी अपनी सादगी से दिल जीत रही हैं और झुमके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

सोबर

Instagram: yamigautam

यामी ने यहां एकदम सिंपल कुर्ता सेट पहना है और बला की खूबसूरत लग रही हैं।

सादगी

Instagram: yamigautam

हल्के रंग का ये सूट बेहद खूबसूरत है, साथ ही यामी के झुमके भी कमाल लग रहे हैं। वो एकदम रॉयल वाइब दे रही हैं।

रॉयल वाइब

Instagram: yamigautam

