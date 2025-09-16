By Mohit
खली से भी लंबा, उम्र महज इतनी

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के सुपर स्टार रेसलर में शुमार रहे 'द ग्रेट खली' सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं।

खली ने अपने इंस्टाग्राम एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे एक ऐसे बच्चे से मिले हैं जो कि लंबाई में उनसे भी लंबा है।

खली की लंबाई 7 फीट 1 इंच है मगर वीडियो में नजर आ रहा बच्चा खली से भी कई इंच लंबा है।

आपको जानकर हैरानी होगी की बच्चे की उम्र अभी महज 17 साल ही है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे से मिलने के बाद खली भी हैरान रह गए।

खली वीडियो में ये कहते हुए नजर आए कि लाइफ में ये पहली बार है कि मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं वर्ना हमेशा नीचे ही देखता रहा हूं'

वीडियो के कैप्शन में खली ने लिखा कि 'ये बहुत लंबा बच्चा है मैं इन्हें WWE सुपरस्टार बनाना चाहता हूं। मैं वास्तव में उसकी मदद करना चाहता हूं।'

वीडियो पर जब एक यूजर ने कमेंट कर ये पूछा कि बच्चे की लंबाई कितनी है तो कई यूजर्स ने जवाब दिया कि लगभग 8 फीट 2 इंच।

वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

