खली से भी लंबा, उम्र महज इतनी

Sep 16, 2025
(
WWE)
के
सुपर
स्टार
रेसलर
में शुमार रहे
'
द ग्रेट
खली
'
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं।
रेसलर
में शुमार
Source: Insta
खली ने अपने
इंस्टाग्राम
एक
वीडियो
शेयर किया है जिसमें वे एक ऐसे बच्चे से मिले हैं जो कि लंबाई में उनसे भी लंबा है।
वीडियो
शेयर किया है
Source: Insta
खली की लंबाई 7
फीट
1 इंच है मगर
वीडियो
में नजर आ रहा बच्चा खली से भी कई इंच लंबा है।
कई इंच लंबा
Source: Insta
आपको जानकर हैरानी होगी की बच्चे की उम्र अभी
महज
17 साल ही है।
उम्र सिर्फ इतनी
Source: Insta
वीडियो
में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे से मिलने के बाद खली भी हैरान रह गए।
खली भी हैरान
Source: Insta
खली
वीडियो
में ये कहते हुए नजर आए कि
लाइफ
में ये पहली बार है कि मैं
ऊपर की तरफ देख रहा हूं
वर्ना
हमेशा नीचे ही देखता रहा
हूं
।
'
पहली बार
Source: Insta
वीडियो
के
कैप्शन
में खली ने लिखा कि
'
ये बहुत लंबा बच्चा है मैं इन्हें
WWE
सुपरस्टार
बनाना चाहता हूं। मैं वास्तव में उसकी मदद करना चाहता हूं।
'
बताया प्लान
Source: Insta
वीडियो
पर जब एक
यूजर
ने
कमेंट
कर ये पूछा कि बच्चे की लंबाई कितनी है तो कई
यूजर्स
ने जवाब दिया कि लगभग 8
फीट
2 इंच।
8
फीट
2 इंच!
Source: Insta
वीडियो
इंटरनेट पर तेजी से
वायरल
हो रहा है जिसे देखकर लोग तरह
तरह
की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
तेजी से वायरल
Source: Insta
