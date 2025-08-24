By Mohit
PUBLISHED Aug 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
अंडरटेकर की वाइफ को एक नजर देख तो लीजिए
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के स्टार रेसलर अंडरटेकर शादीशुदा हैं। अंडरटेकर ने एक नहीं बल्कि तीन शादियां की हैं।
तीन शादियां की हैं
Source: Insta
आज हम आपको अंडरटेकर की तीसरी और मौजूदा वाइफ से मिलवा रहे हैं जिनका नाम मिशेल मिशेल मैक्कुल है।
नाम है मिशेल
Source: Insta
मिशेल मैक्कुल बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
मिशेल मैक्कुल अमेरिका रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर रह चुकी हैं।
रेसलर रह चुकी हैं
Source: Insta
2004 में WWE ज्वॉइन करने के बाद मिशेल मैक्कुल ने बतौर पर्सनल ट्रेनर और फिर ट्रेनी रेसलर के तौर पर अपनी पहचान बनाई।
ऐसी थी शुरुआत
Source: Insta
वक्त बितता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब वे WWE के स्मैकडाउन ब्रांड के लिए खेलने लगीं।
खेलने लगीं
Source: Insta
अंडरटेकर की लाइफ पार्टनर WWE से जुड़ने से पहले फ्लोरिडा में मिडल स्कूट में बतौर टीचर काम किया करती थीं।
कभी थीं टीचर
Source: Insta
अंडरटेकर से शादी करने से पहले मिशेल मैक्कुल ने अपने बचपन के दोस्त से शादी की थी मगर ये शादी टिक न सकी थी। कपल का 2006 में तलाक हो गया था।
मिशेल की दूसरी शादी थी
Source: Insta
तलाक के बाद अंडरटेकर संग शादी की। इस कपल की एक बेटी और एक बेटा भी है।
दो बच्चे भी हैं
Source: Insta
WWE लेजेंड अंडरटेकर की वाइफ उम्र में उनसे 15 साल छोटी हैं। उम्र का अंतर दोनों के रिलेशनशिप में कभी बाधा नहीं बना।
15 साल छोटी हैं
Source: Insta
श्रीलंकाई क्रिकेटर की वाइफ संग 10 रोमांटिक तस्वीरें
Click Here