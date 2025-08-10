By Mohit
PUBLISHED August 10, 2025

WWE रेसलर निक्की बेला की 10 तस्वीरें

WWE (वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट) की सबसे खूबसूरत महिला रेसलर का जिक्र हो तो निक्की बेला का नाम सबसे पहले लिया जाता है।

सबसे खूबसूरत

Source: Insta

निक्की बेला सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं। फैशन और ग्लैमर के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

निक्की बेला प्रोफेशनल रेसलिंग से दूर हो चुकी हैं मगर साल की शुरुआत में ऐसी खबरें थीं कि वे रिंग में वापसी कर सकती हैं।

रेसलिंग से दूर

Source: Insta

निक्की बेला का असली नाम गार्सिया कोलस है और उम्र 41 साल है।

41 साल की हैं

Source: Insta

ये महिला रेसलर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। निक्की को इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

काफी पॉपुलर

Source: Insta

निक्की फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। बिकिनी में तो वे कहर बरपाती हैं।

कहर बरपाती हैं

Source: Insta

खुद को फिट रखने के लिए निक्की बेला जिम में जमकर कसरत करती हैं। 

जमकर कसरत

Source: Insta

निक्की अपनी डाइट का भी विशेषतौर पर ख्याल रखती हैं। वे घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जी उगाती हैं।

हेल्दी डाइट

Source: Insta

दो बार WWE Diva का खिताब अपने नाम कर चुकीं निक्की कभी जॉन सेना को भी डेट कर चुकी हैं।

जॉन को डेट

Source: Insta

2008 में स्मैकडाउन से डेब्यू करने वाली निक्की ने जॉन सेना संग सगाई भी कर ली थी मगर बात इससे आगे नहीं बढ़ सकी थी।

सगाई भी कर ली थी

Source: Insta

