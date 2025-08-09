By Mohit
PUBLISHED August 9, 2025

भारतीय टीम का टेस्ट मैचों का शेड्यूल

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म करने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम अब अगली टेस्ट सीरीज कब खेलने जा रही है आइए जान लेते हैं।

टीम इंडिया इसी साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में दो टीमों के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरने वाली है।

अक्टूबर में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम से होने जा रहा है। ये सीरीज 2 टेस्ट मैच की होगी।

पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा तो दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

नवंबर में टीम इंडिया साउथ अफ्रीकी टीम से दो टेस्ट मैच खेलेगी। पहला मैच 14 नवंबर को कोलकाता में तो दूसरा मुकाबला 22 नवंबर को गुवाहटी में खेला जाएगा।

जुलाई 2026 में टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी। इस विदेशी दौरे पर दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

वहीं नवंबर 2026 में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। इस दौरे पर भी दो टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के अगले पड़ाव में टीम इंडिया 2027 की पहली तिमाही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी।

आपको बता दें कि टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंत तालिका में तीसरे स्थान पर है।

