By Mohit
PUBLISHED August 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
भारतीय टीम का टेस्ट मैचों का शेड्यूल
इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म करने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम अब अगली टेस्ट सीरीज कब खेलने जा रही है आइए जान लेते हैं।
ड्रॉ पर खत्म
Photo: BCCI
टीम इंडिया इसी साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में दो टीमों के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरने वाली है।
अक्टूबर और नवंबर
Photo: BCCI
अक्टूबर में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम से होने जा रहा है। ये सीरीज 2 टेस्ट मैच की होगी।
वेस्टइंडीज से मुकाबला
Photo: BCCI
पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा तो दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।
वेन्यू
Photo: BCCI
नवंबर में टीम इंडिया साउथ अफ्रीकी टीम से दो टेस्ट मैच खेलेगी। पहला मैच 14 नवंबर को कोलकाता में तो दूसरा मुकाबला 22 नवंबर को गुवाहटी में खेला जाएगा।
साउथ अफ्रीका से मुकाबला
Photo: BCCI
जुलाई 2026 में टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी। इस विदेशी दौरे पर दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे।
जुलाई 2026
Photo: BCCI
वहीं नवंबर 2026 में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। इस दौरे पर भी दो टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे।
न्यूजीलैंड का दौरा
Photo: BCCI
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के अगले पड़ाव में टीम इंडिया 2027 की पहली तिमाही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी।
घरेलू टेस्ट सीरीज
Photo: BCCI
आपको बता दें कि टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंत तालिका में तीसरे स्थान पर है।
तीसरे स्थान पर
Photo: BCCI
गौतम गंभीर का परिवार 10 तस्वीरों में देखिए
Click Here