RCB की टीम में खूबसूरत प्लेयर की एंट्री
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 सीजन के लिए आरसीबी ने अपनी टीम में इंग्लैंड की लॉरेन बेल (Lauren Bell) को शामिल किया है।
6.2 फीट लंबी इस युवा प्लेयर को मेगा ऑक्शन में 90 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा है।
मेगा ऑक्शन में लॉरेन बेल छाई रहीं। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था।
लॉरेन विमेंस प्रीमियर लीग में इससे पहले यूपी वॉरियर्स का हिस्सा रह चुकी हैं।
यूपी वॉरियर्स टीम का हिस्सा रहते हुए उन्हें एक भी मैच में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल सका था।
लॉरेन बेल की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है।
लॉरेन बेल दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं। वे अबतक इंग्लैंड के लिए 5 टेस्ट मैच, 31 वनडे मैच और 36 टी-20 मुकाबले खेल चुकी हैं।
टेस्ट में अबतक 18 विकेट चटका चुकी हैं तो वहीं वनडे में 44 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं।
टी-20 करियर की बात करें तो 24 साल की लॉरेन बेल ने 50 विकेट चटकाए हैं।
