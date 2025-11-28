By Mohit
RCB की टीम में खूबसूरत प्लेयर की एंट्री

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 सीजन के लिए आरसीबी ने अपनी टीम में इंग्लैंड की लॉरेन बेल (Lauren Bell) को शामिल किया है।

लॉरेन बेल

6.2 फीट लंबी इस युवा प्लेयर को मेगा ऑक्शन में 90 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा है।

मेगा ऑक्शन

मेगा ऑक्शन में लॉरेन बेल छाई रहीं। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था।

बेस प्राइस

लॉरेन विमेंस प्रीमियर लीग में इससे पहले यूपी वॉरियर्स का हिस्सा रह चुकी हैं।

 आरसीबी से पहले

यूपी वॉरियर्स टीम का हिस्सा रहते हुए उन्हें एक भी मैच में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल सका था।

मौका नहीं मिला

लॉरेन बेल की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है।

सबसे खूबसूरत

लॉरेन बेल दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं। वे अबतक इंग्लैंड के लिए 5 टेस्ट मैच, 31 वनडे मैच और 36 टी-20 मुकाबले खेल चुकी हैं।

खेले इतने मैच

टेस्ट में अबतक 18 विकेट चटका चुकी हैं तो वहीं वनडे में 44 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं।

टेस्ट और वनडे

टी-20 करियर की बात करें तो 24 साल की लॉरेन बेल ने 50 विकेट चटकाए हैं।

टी-20 करियर

