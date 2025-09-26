By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 26, 2025
बजरंगबली की पूजा करें ये सरल उपाय, चमकेगी किस्मत!
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
बजरंगबली की पूजा
इसलिए बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी पूजा पूरे श्रद्धा से करते हैं। साथ ही लोग उनकी पूजा में कुछ उपाय करते हैं।
उपाय
ऐसे में आज हम आपको हनुमान जी की पूजा से जुड़े कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं।
पूजा
हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर हमेशा हनुमान जी कृपा बनी रहती है।
हनुमान चालीसा का पाठ
हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प और सिंदूर अर्पित करके प्रारंभ करना चाहिए।
पुष्प और सिंदूर अर्पित करें
हनुमान चालीसा का पाठ जब तक करें उनके चित्र या फिर मूर्ति के सामने दीया अवश्य जलता रहना चाहिए। साथ ही उनको गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए।
दीया जलाएं
हनुमान चालीसा को पढ़ने के साथ आप चाहें तो उसकी किसी एक विशेष चौपाई को मंत्र के समान माला से जप कर उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।
माला से जप करें
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए।
चोला चढ़ाएं
उनकी पूजा में तुलसी की माला या दल चढ़ाने से बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तुलसी करें अर्पित
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
