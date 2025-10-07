By Navaneet Rathaur
Oct 6, 2025
ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मछली, महज छूने मात्र से हो जाती है मौत
स्टोनफिश, जिसे पत्थर जैसी मछली कहते हैं, दुनिया की सबसे विषैली मछली है। इस मछली को महज छूने से मौत हो सकती है। आइए जानें इसके बारे में विस्तार से।
दुनिया की सबसे खतरनाक मछली
स्टोनफिश का वैज्ञानिक नाम Synanceia verrucosa है। यह स्कॉर्पियनफिश परिवार की मछली है, जो पत्थर या कोरल जैसी दिखती है। लंबाई 30-40 सेमी तक।
स्टोनफिश क्या है?
स्टोनफिश का शरीर भूरा-हरा, कठोर और उभरे हुए। 13 कांटेदार पंख, जो विषैले होते हैं। यह समुद्र तल पर छिपकर शिकार का इंतजार करती है।
पत्थर जैसा छलावरण
इंडो-पैसिफिक महासागर के उथले पानी, कोरल रीफ्स और चट्टानी तटों पर। ऑस्ट्रेलिया, भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसका मिलना आम है। यह मछली पानी से बाहर 24 घंटे तक जीवित रह सकती है।
कहां पाई जाती है स्टोनफिश?
स्टोनफिश के 13 पंखों में दो विष ग्रंथियां होती हैं। इस मछली का जहर प्रोटीन-आधारित होता है, जो दर्द, सूजन और शॉक पैदा करता है। यह जहर एक घंटे में वयस्क को मार सकता है।
सबसे घातक जहर
कदम पड़ने या छूने से कांटे चुभ जाते हैं। दर्द असहनीय, उल्टी, लकवा और हृदय गति रुक सकती है। प्रशांत द्वीपों में कई मौतें हुईं।
इंसानों के लिए खतरा
स्टोनफिश शिकार का छिपकर इंतजार करती है और 0.015 सेकंड में हमला कर देती है। छोटी मछलियों और क्रस्टेशियन को मुंह में निगल लेती है। यह शिकार के लिए अपने जहर का इस्तेमाल नहीं करती है।
शिकार कैसे करती है?
स्टोनफिश के डंक से बचाव के लिए प्रभावित हिस्से को गर्म पानी में डुबोएं और एंटी-वेनम इंजेक्ट करें। ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटी-वेनम स्टोनफिश का ही है।
डंक से बचाव और इलाज
एशिया में स्टोनफिश को डेलिकेसी मानी जाती है (डॉर्सल फिन हटाकर खाते हैं)। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी नृत्य में भी इस मछली का जिक्र होता है। शार्क, ईल इसके शिकारी हैं।
रोचक तथ्य
स्टोनफिश प्रकृति का चमत्कार है, लेकिन बेहद खतरनाक है। ऐसे में समुद्र तट पर जूते पहनें, पैर घसीटें। डाइविंग में भी काफी सतर्क रहें।
सावधानी बरतें
