ये है दुनिया का सबसे बड़ा नारियल, वजन और कीमत जान नहीं होगा यकीन
दुनिया का सबसे बड़ा नारियल, कोको डी मेर, अपने विशाल आकार और कीमत के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानें इस अनोखे नारियल की कहानी।
कोको डी मेर
कोको डी मेर (Lodoicea maldivica) एक दुर्लभ बीज है, जिसे समुद्री नारियल भी कहते हैं। यह सेशेल्स के प्रालिन और क्यूरियस द्वीपों में पाया जाता है।
प्रकृति की अनोखी कृति
कोको डी मेर का वजन 15 से 40 किलोग्राम तक हो सकता है, और यह 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बीज है।
आकार और वजन
इसकी दुर्लभता के कारण कोको डी मेर की कीमत लाखों रुपये तक हो सकती है। प्राचीन काल में इसे जादुई गुणों वाला माना जाता था।
सोने से भी महंगा
16वीं-17वीं सदी में यूरोपीय नाविक इसे समुद्र में तैरते देख "समुद्री नारियल" समझते थे। इसे औषधीय और जादुई माना जाता था।
ऐतिहासिक महत्व
कोको डी मेर की बिक्री सेशेल्स में सख्ती से नियंत्रित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वाल्ले डे माई में संरक्षित किया जाता है।
संरक्षित खजाना
इसकी मोटी परत और अनोखा आकार इसे जानवरों और मौसम से बचाता है। यह पौधे को अंकुरण के लिए लंबे समय तक ऊर्जा देता है।
अनोखी बनावट
जलवायु परिवर्तन, अवैध कटाई और धीमी प्रजनन दर के कारण कोको डी मेर संकटग्रस्त है। इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
खतरे में कोको डी मेर
कोको डी मेर को सजावटी वस्तुओं, हस्तशिल्प और संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी दुर्लभता इसे कलेक्टर्स के लिए खास बनाती है।
उपयोग और महत्व
दुनिया का सबसे बड़ा नारियल, कोको डी मेर, अपने वजन, कीमत और दुर्लभता के लिए अनोखा है। यह प्रकृति की एक अनमोल कृति है।
प्रकृति का अनमोल रत्न
