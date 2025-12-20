By Navaneet Rathaur
दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं इस देश के लोग, जानिए भारत का स्थान
दुनियाभर में शराब की खपत में काफी विविधता है। बता दें कि शराब की खपत किसी भी जगह की संस्कृति, परंपराओं, आर्थिक स्थिति और कानूनी नियमों पर निर्भर करती है।
शराब की खपत
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अनुसार, यूरोपीय देश रोमानिया प्रति व्यक्ति शराब की खपत में सबसे आगे है। औसतन हर रोमानियाई व्यक्ति सालाना लगभग 17 लीटर शुद्ध अल्कोहल का सेवन करता है।
रोमानिया
रोमानिया में प्रति व्यक्ति सालाना 17 लीटर शुद्ध अल्कोहल की खपत होती है। यह अन्य यूरोपीय देशों जैसे जॉर्जिया (14.3 लीटर) और चेक रिपब्लिक (13.3 लीटर) से काफी ज्यादा है।
रोमानिया क्यों है नंबर वन?
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू और अन्य स्रोतों के मुताबिक, शराब की खपत में रोमानिया लगातार टॉप पर बना हुआ है।
टॉप पर रोमानिया
रोमानिया में शराब मेहमाननवाजी का प्रतीक है। शादियों, अंतिम संस्कार, त्योहारों और समारोहों में इसे जरूर परोसा जाता है। लोग इसे खुशी और दुख दोनों में साझा करते हैं।
रोमानिया में शराब की सांस्कृतिक भूमिका
रोमानिया में घर की बनी शराब बहुत आम है। बेर या अंगूर से बनी पारंपरिक शराब 'तुइका' ग्रामीण इलाकों में खूब बनाई और पी जाती है। यह मजबूत स्पिरिट होती है।
घरेलू शराब ज्यादा लोकप्रिय
रोमानिया में शराब बनाने की परंपरा 2000 साल से भी पुरानी है। लंबे समय से यहां अंगूर की खेती और वाइन मेकिंग होती रही है। आज भी कई क्षेत्रों में पुरानी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं।
शराब बनाने का इतिहास
रोमानिया में शराब काफी सस्ती है। कम टैक्स और कभी-कभी अवैध या बिना टैक्स वाली शराब की आसानी से उपलब्धता से खपत और बढ़ जाती है।
सस्ती और अवैध शराब
भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 3.02 से 4.98 लीटर के बीच है। यह रोमानिया और अधिकांश यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत कम है।
भारत में शराब की खपत
धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से भारत में बड़े पैमाने पर लोग शराब से दूर रहते हैं। हालांकि, पिछले कुछ सालों में भारत में भी शराब की खपत तेजी से बढ़ी है।
तेजी से बढ़ी है खपत
शहरीकरण, बढ़ती आय, युवा पीढ़ी का बदलता लाइफस्टाइल और शहरी इलाकों में सोशल ड्रिंकिंग के ट्रेंड से भारत में भी शराब की खपत बढ़ रही है।
शराब की खपत बढ़ने का कारण
ज्यादा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में इसका संतुलित सेवन और जागरूकता जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ज्यादा खपत वाले देशों में नियंत्रण की सलाह देता है।
शराब खपत के स्वास्थ्य प्रभाव
