ये है दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा, इतनी है कीमत
घोड़ा सबसे तेज भागने वाले जानवरों में से एक है। दुनियाभर में में घोड़ों की 200 से ज्यादा अलग-अलग नस्लें पाई जाती है।
हर नस्ल की अपनी खासियतें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगा घोड़ा कौन सा है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
दुनिया की सबसे महंगे घोड़े का नाम फुसैची पेगासस है।
ये घोड़ा अमेरिकी नस्ल का है और इसे तेज रफ्तार और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है।
साल 2017 में जापान के एक अरबपति फुसाओ सेकिगुची ने इस घोड़े को खरीदा था।
इस घोड़े की मदद से फुसाओ सेकिगुची ने रेसिंग में कई लाख डॉलर की कमाई की थी।
यानी ये एक लंबी रेस का घोड़ा है और इसे खरीदना कोई घाटे का सौदा नहीं है।
इस घोड़े की कीमत 7.5 करोड़ डॉलर यानी 650 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।
फिलहाल, इस घोड़े के नाम ही दुनिया के सबसे महंगे घोड़े का खिताब दर्ज है। इतनी ज्यादा कीमत पर इससे पहले कोई भी घोड़ा नहीं खरीदा गया
भारत की बात करें, तो यहां मारवाड़ी नस्ल के घोड़े की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और इनकी कीमत लाखों में होती है।
