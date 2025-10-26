By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
ये हैं दुनिया की सबसे महंगी गाय, एक की कीमत 40 करोड़ रुपये
गाय का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। इतना ही नहीं भारत में गाय को पूजनीय माना जाता है।
गाय को पूजनीय माना
वैसे दुनियाभर में एक से बढ़कर एक कीमती गाय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
सबसे महंगी गाय
नेल्लोर नस्ल की वियाटिना-19 दुनिया की सबसे महंगी गाय है।
वियाटीना-19
ये नस्ल भारतीय नस्ल ओंगोल का वंशज माने जाते हैं, इनकी कीमत लगभग ₹40 करोड़ होती है।
40 करोड़ रुपये
ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी गाय के रूप में दर्ज है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड
वियाटीना 19 ब्राजील में एक नीलामी में बेची गई थी। अब सवाल ये है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है?
कीमत ज्यादा क्यों
क्योंकि इस गाय सुंदरता, शारीरिक बनावट शानदार है। इसके अलावा मांसपेशियां) काफी अलग दिखती है, दूध देने में भी काफी बेहतरीन है।
दूध देने में बेहतरीन
भारत की बात करें, तो नेलोर नस्ल की गाय आंध्र प्रदेश में मूल रूप से पाई जाती है।
भारत में पाई जाती है गाय
हॉल्स्टीन गाय की कीमत भी काफी है। क्यों कि यह दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है।
हॉल्स्टीन गाय
रिकॉर्ड तोड़ने वाली उत्पादन क्षमता वाली हॉल्स्टीन गायों या उनकी आनुवंशिकी को डेयरी उद्योग में भारी कीमत पर बेचा जाता है। उनकी कीमत लाखों तक जा सकती है।
भारी कीमत
दुनिया की सबसे गहरी झील
Click Here