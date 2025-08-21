By Mohit
दुनिया के 8 सबसे हैंडसम क्रिकेटर की वाइफ

दुनिया के 8 सबसे हैंडसम क्रिकेटर और उनकी खूबसूरत वाइफ कौन है आइए आपको मिलवाते हैं।

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा हैं जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं।

विराट कोहली

ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस की वाइफ बेकी बोस्ट है। ये कपल दो बच्चों का माता-पिता है।

पैट कमिंस

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन की वाइफ सारा रहीम हैं जो कि पेशे से नर्स रह चुकी हैं।

केन विलियमसन

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की वाइफ लुईस हैं जो कि पेशे से फिटनेस ट्रेनर हैं।

जोस बटलर

साउथ अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस की वाइफ का नाम इमारी विसेर है। इमारी मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं।

फाफ डू प्लेसिस

इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की वाइफ का नाम क्लेयर रेटक्लिफ है।

बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट की वाइफ का नाम कैरी है। ये कपल दो बच्चों का माता-पिता है।

जो रूट

साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी केशव महाराज की वाइफ लेरिशा मुन्सामी है। लेरिशा पेशे से वकील हैं और बेहतरीन कथक डांसर भी।

केशव महाराज

