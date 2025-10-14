By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 13, 2025
दुनिया का सबसे बुढ़ा सांप, जो बिना नर के संपर्क में आए दिए अंडे
सेंट लुई जू की 62 वर्षीय बॉल पाइथन ने 15 वर्षों से नर के बिना व्यवहार्य अंडे दिए। यह पार्थेनोजेनेसिस (अकेली प्रजनन) का दुर्लभ मामला है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानें।
दुनिया का सबसे बूढ़ा सांप
यह बॉल पाइथन मध्य और पश्चिमी अफ्रीका का है। कैद में सांपों की औसत आयु 30 वर्ष होती है, लेकिन यह 62 वर्ष की उम्र में बिना नर संपर्क के अंडे दिए।
62 वर्षीय बॉल पाइथन: रिकॉर्ड ब्रेकर
2020 में जू के कर्मचारियों को आश्चर्य हुआ जब इस सांप ने 7 अंडे दिए। क्योंकि इस सांप का 15 सालों से नर संपर्क नहीं था। इन 7 अंडों में से दो अंडे सफलतापूर्वक फूटे, एक बच्चा जीवित रहा।
घटना का विवरण
पार्थेनोजेनेसिस ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब 'वर्जिन बर्थ' है। सांपों में यह दुर्लभ है, लेकिन बॉल पाइथन और रैटल स्नेक में देखा गया।
पार्थेनोजेनेसिस क्या है?
जू ने डीएनए टेस्ट किया। परिणाम से पुष्टि हुई कि अंडे बिना नर के बने। वैज्ञानिक अब इस दुर्लभ प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, जो सरीसृप जीवविज्ञान में नई जानकारी देगा।
वैज्ञानिक जांच
बॉल पाइथन की कैद आयु 30 वर्ष होती है, लेकिन यह सांप उम्र के मामले में भी अन्य से अलग है। यह सांप इतिहास का सबसे बूढ़ा कैद सरीसृप है।
62 वर्ष: असाधारण उम्र
सांप शुक्राणु स्टोर कर सकता है, लेकिन इसे 15 सालों तक रखना संभव नहीं माना जाता है। पार्थेनोजेनेसिस में अंडा ध्रुव बॉडी से विलय होता है। बच्चे मां जैसा जेनेटिक होते हैं।
कैसे बिना नर के अंडे?
कोमोडो ड्रैगन, रैटल स्नेक और व्हिपटेल लिजर्ड में पार्थेनोजेनेसिस देखा गया। कैद सरीसृप में यह ज्यादा देखने को मिलता है।
अन्य उदाहरण
यह घटना सरीसृप प्रजनन पर नई रोशनी डालती है। जू अब इसकी निगरानी कर रहा है। यह विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण में मददगार साबित हो सकती है।
विज्ञान के लिए नई खोज
62 वर्षीय बॉल पाइथन का अंडे देना प्रकृति का आश्चर्य है। पार्थेनोजेनेसिस जैसी क्षमताएं जानवरों की रहस्यमय दुनिया दिखाती हैं।
जानवरों की क्षमताएं
