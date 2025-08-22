By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर
हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में हिक्किम गांव में स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर, जो समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह पर्यटकों के लिए एक अनूठा आकर्षण है।
दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर
हिक्किम डाकघर की स्थापना 5 नवंबर, 1983 को हुई थी। पहले यह कच्ची मिट्टी के घर में चलता था, लेकिन अब इसे लेटर बॉक्स के आकार में रिनोवेट किया गया है।
हिक्किम डाकघर की स्थापना
हिक्किम डाकघर समुद्र तल से 14,567 फीट (लगभग 4,440 मीटर) की ऊंचाई पर लाहौल-स्पीति जिले में स्थित है। यह दुर्गम क्षेत्र सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है।
ऊंचाई और स्थान
देश-विदेश से पर्यटक इस डाकघर को देखने और यहां से चिट्ठियां भेजने आते हैं। लाल रंग का लेटर बॉक्स आकार इसे और आकर्षक बनाता है।
पर्यटकों का आकर्षण
यहां से भेजी गई चिट्ठियों और पोस्टकार्ड्स पर लिखा होता है कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर से भेजा गया है। रोजाना 300-400 चिट्ठियां डाली जाती हैं।
चिट्ठियों की खासियत
रिंचेन छेरिंग हिक्किम डाकघर के पहले डाकपाल थे, जिन्होंने 30 साल तक सेवा दी। आज भी डाकपाल जैसे दावा गटुक चिट्ठियां पहुंचाते हैं।
रिंचेन छेरिंग: पहले डाकपाल
हिक्किम डाकघर अब पूरी तरह डिजिटल है, जहां स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देता है।
डिजिटल डाकघर
हिक्किम डाकघर के कारण स्पीति में पर्यटन बढ़ा है। पर्यटक यहां से स्पीति घाटी के पोस्टकार्ड भेजते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।
पर्यटन को बढ़ावा
शिमला से हिक्किम तक 500 किमी का कठिन सफर है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे पहुंचना मुश्किल होता है।
दुर्गम रास्तों का सफर
हिक्किम डाकघर ना केवल चिट्ठियां पहुंचाता है, बल्कि भारत की अनूठी उपलब्धि और स्पीति की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक ले जाता है।
हिक्किम डाकघर: अनूठा गौरव
भारत के पड़ोसी देश, जहां घर में शेर-बाघ और चीता पालते हैं लोग
Click Here