PUBLISHED October 31, 2025
भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स की सफलता की कहानी
महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जेमिमा रॉड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मुंह से जीत छीन ली।
रॉड्रिग्स ने ना सिर्फ शानदार शतकीय पारी खेली, बल्कि अंत तक क्रीज पर रहकर अच्छे फिशिनर की भूमिका निभाई और भारत को जीत दिलाकर ही पवेलियन गईं।
उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार 127 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत 339 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहा।
विश्व कप सेमीफाइनल की शतकवीर रॉड्रिग्स इस समय चर्चा में हैं। ऐसे में हर भारतीय उनके बारे में जानना चाहता है। आइए आपको रॉड्रिक्स के बारे में बताते हैं।
जेमिमा रॉड्रिग्स का जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई के बांद्रा इलाके में हुआ। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था।
बता दें कि जेमिमा रॉड्रिग्स को उस समय उनकी कम उम्र के कारण टीम के लोग बेबी ऑफ द स्क्वाड कहते थे।
2018 के बाद रॉड्रिग्स को टीम से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से वापसी की है।
बता दें कि जेमिमा एक कैथोलिक ईसाई परिवार से आती हैं।
उनके पिता इवान रोड्रिग्स मुंबई की एक स्कूल क्रिकेट टीम के कोच हैं और जेमिमा की शुरुआती ट्रेनिंग भी उन्होंने ही दी थी। उनकी मां लोरी रोड्रिग्स एक म्यूजिक टीचर हैं और जेमिमा भी एक अच्छी गिटार वादक और सिंगर हैं।