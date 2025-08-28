By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
वुमन हेल्थ: ओव्यूलेशन के दौरान क्या खाएं?
ओव्यूलेशन क्या है? महिलाओं में प्रजनन क्षमता का महत्वपूर्ण समय, सही पोषण से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को सहायता मिलती है।
ओव्यूलेशन
फोलिक एसिड: हरी पत्तेदार सब्जियां और फलियां खाएं जो गर्भधारण में सहायक होती हैं।
1
ओमेगा-3 फैटी एसिड: अखरोट और फ्लैक्ससीड्स जैसे स्रोतों से ओमेगा-3 का सेवन करें।
2
विटामिन B6: केले और आलू जैसे खाद्य पदार्थ ओव्यूलेशन के लिए लाभकारी होते हैं।
3
जिंक: बीज और कद्दू के बीज जिंक के अच्छे स्रोत हैं जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं।
4
आयरन: पालक और अन्य हरी सब्जियां आयरन के अच्छे स्रोत हैं जो ओव्यूलेशन को सहायता करते हैं।
5
विटामिन C: संतरा, स्ट्रॉबेरी जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं जो आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं।
6
प्रोटीन: दालें और नट्स जैसे शाकाहारी स्रोतों से प्रोटीन का सेवन करें जो हार्मोन संतुलन में सहायक हैं।
7
हाइड्रेशन: पर्याप्त पानी पीना भी ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है जो शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित रखता है।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
मेटाबोलिज्म बढ़ाएं रसोई के मसालों से!
Click Here