पीरियड्स शुरू होने से पहले क्या खाएं?
मासिक धर्म से पहले कई महिलाओं को थकान महसूस होती है, सही पोषण से इस अवधि में ऊर्जा का स्तर बढ़ाया जा सकता है।
पीरियड्स और पोषण
हरी पत्तेदार सब्जियां: आयरन और फाइबर से भरपूर, एनीमिया और सूजन से बचाव करती हैं।
1
फलियां और दालें: प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखते हैं।
2
नट्स और बीज: मैग्नीशियम से भरपूर, मासिक धर्म की ऐंठन और तनाव को कम करते हैं।
3
जटिल कार्बोहाइड्रेट: ओट्स और साबुत अनाज, ब्लड शुगर स्तर को स्थिर रखते हैं।
4
पानी और हर्बल चाय: हाइड्रेशन बनाए रखने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।
5
आयरन युक्त खाना जैसे पालक, चुकंदर, आदि खून की कमी को रोकते हैं।
6
डार्क चॉकलेट: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर डार्क चॉकलेट क्रेविंग्स को शांत करती है और मूड भी बेहतर होता है।
7
विटामिन B6: केले और एवोकाडो, हार्मोनल संतुलन में सहायक और क्रैम्प्स को भी कम करते हैं।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
