By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 19, 2025
Health
योनि की नमी बढ़ाने वाले नेचुरल फूड्स
योनि सूखापन (Vaginal Dryness) महिलाओं में एक आम समस्या है, जिसे खाद्य पदार्थों के सेवन से कम किया जा सकता है।
वुमन हेल्थ
फ्लैक्ससीड्स: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर, योनि की नमी बढ़ाने में सहायक।
1
सोया प्रोडक्ट्स: इसोफ्लेवोन्स योनि के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं।
2
पानी: अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर और योनि दोनों हाइड्रेटेड रहते हैं।
3
एवोकाडो: विटामिन E से भरपूर, त्वचा की नमी बनाए रखने में मददगार।
4
खट्टे फल: विटामिन C से समृद्ध, कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।
5
बादाम: विटामिन E का अच्छा स्रोत, त्वचा की सुरक्षा और नमी में सहायक।
6
जैतून का तेल: स्वस्थ वसा से भरपूर, शरीर की नमी को बनाए रखता है।
7
डार्क चॉकलेट: फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर, रक्त संचार में सुधार करता है।
8
पालक: विटामिन A और C से समृद्ध, त्वचा की मरम्मत और नमी में लाभकारी।
9
नारियल पानी: हाइड्रेशन के लिए उत्तम, शरीर को तरोताजा और नमीयुक्त रखता है।
10
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
