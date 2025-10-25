By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

पीरियड्स और पोषण: कौन से आहार से बचें?

पीरियड्स में खानपान का विशेष महत्व होता है। अनुचित डाइट से दर्द और असुविधा बढ़ सकती है।

पीरियड्स में खानपान

कैफीन युक्त पेय: चाय, कॉफी से बचें। ये दर्द और चिंता को बढ़ा सकते हैं।

1

चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स: इनसे ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स हो सकते हैं।

2

फास्ट फूड और तला हुआ खाना: इनसे इन्फ्लेमेशन और पेट दर्द बढ़ सकता है।

3

डेयरी उत्पाद: कुछ महिलाओं को डेयरी से ब्लोटिंग और दर्द हो सकता है।

4

नमकीन खाना: अधिक नमक से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है जिससे ब्लोटिंग हो सकती है।

5

अल्कोहल: यह मासिक धर्म के दर्द को बढ़ा सकता है और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है।

6

रेड मीट और चर्बी युक्त खाना: इनसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ सकते हैं जिससे दर्द बढ़ता है।

7

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स: इनसे इंसुलिन का स्तर बढ़ता है जिससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है।

8

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

आयरन से भरपूर टॉप शाकाहारी खाद्य पदार्थ!

 Click Here