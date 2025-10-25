By Shubhangi Gupta
पीरियड्स और पोषण: कौन से आहार से बचें?
पीरियड्स में खानपान का विशेष महत्व होता है। अनुचित डाइट से दर्द और असुविधा बढ़ सकती है।
पीरियड्स में खानपान
कैफीन युक्त पेय: चाय, कॉफी से बचें। ये दर्द और चिंता को बढ़ा सकते हैं।
चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स: इनसे ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स हो सकते हैं।
फास्ट फूड और तला हुआ खाना: इनसे इन्फ्लेमेशन और पेट दर्द बढ़ सकता है।
डेयरी उत्पाद: कुछ महिलाओं को डेयरी से ब्लोटिंग और दर्द हो सकता है।
नमकीन खाना: अधिक नमक से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है जिससे ब्लोटिंग हो सकती है।
अल्कोहल: यह मासिक धर्म के दर्द को बढ़ा सकता है और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है।
रेड मीट और चर्बी युक्त खाना: इनसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ सकते हैं जिससे दर्द बढ़ता है।
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स: इनसे इंसुलिन का स्तर बढ़ता है जिससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
