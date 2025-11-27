By Mohit
PUBLISHED Nov 27, 2025
पाक क्रिकेटर की बीवियां नहीं मॉडल से कम!
पाकिस्तान के क्रिकेटरों की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। वे लुक्स के मामले में मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
तेज गेंदबाज हसन अली की वाइफ सामिया तो सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
सामिया
Source: Insta
मोहम्मद हफीज ने नाजिया से साल 2007 में शादी कर ली थी। नाजिया लुक्स के मामले में मॉडल और एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।
नाजिया
Source: Insta
ऑलराउंडर शोएब मलिक की वाइफ सना जावेद भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।
सना जावेद
Source: Insta
तेज गेंदबाज वहाब रियाज की वाइफ जैनाब चौधरी फैशन और ग्लैमर के मामले में काफी आगे हैं।
जैनाब चौधरी
Source: Insta
मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की नरजिस खातून से साल 2016 में लव मैरिज की थी।
नरजिस खातून
Source: Insta
अजहर महमूद की वाइफ इबा कुरैशी भी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
इबा कुरैशी
Source: Insta
इमाद वसीम ने सानिया अशफाक संग साल 2019 में शादी कर ली थी। सानिया ब्रिटिश मूल की हैं।
सानिया अशफाक
Source: Insta
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को सैयदा खुशबख्त से पहली नजर में प्यार हो गया था। सैयदा भी बेहद हसीन हैं।
सैयदा खुशबख्त
Source: Insta
