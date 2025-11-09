By Mohit
PUBLISHED Nov 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पाक बॉलर की वाइफ हरियाणा की रहने वाली
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
दो बच्चों के पिता
हसन अली की वाइफ का नाम सामिया है। इस कपल ने 2019 में शादी कर ली थी।
2019 में शादी
कपल ने लव मैरिज की है। हसन की वाइफ भारतीय हैं। सामिया का परिवार हरियाणा के नूंह में रहता है।
लव मैरिज की
सामिया ने फरीदाबाद से पढ़ाई की हुई है। वे फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं।
काफी पढ़ी-लिखी
सामिया अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली सामिया लाइमलाइट में रहना काफी पसंद करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उन्हें तीन लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
पॉपुलर
एथनिक हो या वेस्टर्न सामिया पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। सामिया सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
हर लुक बेमिसाल
घूमने-फिरने की शौकीन सामिया अक्सर पति और बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर समय व्यतीत करती हैं। हसन भी वाइफ के इस शौक को बखूबी पूरा करना जानते हैं।
घूमना पसंद
सामिया और हसन भारत भी आ चुके हैं। कपल नैनीताल और आगरा घूम चुका है।
भारत आए थे
