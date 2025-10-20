By Mohit
पूर्व गेंदबाज की वाइफ है बला की खूबसूरत
पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। विनय की वाइफ का नाम ऋचा शर्मा है।
नाम है ऋचा
ऋचा शर्मा और विनय ने साल 2013 में शादी कर ली थी। इस कपल का एक बच्चा भी है।
2013 में शादी
लव स्टोरी की बात करें तो ऋचा और विनय की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पार्टी में हुई थी।
पहली मुलाकात
ऋचा का जन्म वाराणसी में हुआ था मगर पढ़ाई दिल्ली से की है। उन्हें इंटीग्रिटी स्पोर्ट्स कंपनी संभालने का काफी अनुभव है।
दिल्ली से पढ़ाई
मल्टी टैलेंटेड ऋचा लेखिका और फैशन डिजाइनर भी हैं। आपको बता दें कि इस कपल ने शादी से पहले करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था।
4 साल तक डेटिंग
सोशल मीडिय पर खूब एक्टिव रहने वाली ऋचा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने और पार्टी करने का काफी शौक है।
घूमने की शौकीन
ऋचा अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विनय संग बिताए रोमांटिक लम्हों को शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
वे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को भी जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
आपको बता दें कि विनय एक समय पर आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में गिने जाते थे। विनय ने 1 टेस्ट मैच, 31 वनडे मैच, 9 टी-20 मैच और 105 आईपीएल मैच खेले।
करियर ऐसा
