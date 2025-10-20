By Mohit
PUBLISHED Oct 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

पूर्व गेंदबाज की वाइफ है बला की खूबसूरत

पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। विनय की वाइफ का नाम ऋचा शर्मा है।

नाम है ऋचा

Source: Insta

ऋचा शर्मा और विनय ने साल 2013 में शादी कर ली थी। इस कपल का एक बच्चा भी है।

2013 में शादी

Source: Insta

लव स्टोरी की बात करें तो ऋचा और विनय की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पार्टी में हुई थी।

पहली मुलाकात

Source: Insta

ऋचा  का जन्म वाराणसी में हुआ था मगर पढ़ाई दिल्ली से की है। उन्हें इंटीग्रिटी स्पोर्ट्स कंपनी संभालने का काफी अनुभव है।

दिल्ली से पढ़ाई

Source: Insta

मल्टी टैलेंटेड ऋचा लेखिका और फैशन डिजाइनर भी हैं। आपको बता दें कि इस कपल ने शादी से पहले करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था।

4 साल तक डेटिंग

Source: Insta

सोशल मीडिय पर खूब एक्टिव रहने वाली ऋचा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने और पार्टी करने का काफी शौक है।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

ऋचा अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विनय संग बिताए रोमांटिक लम्हों को शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Insta

वे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को भी जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

आपको बता दें कि विनय एक समय पर आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में गिने जाते थे। विनय ने 1 टेस्ट मैच, 31 वनडे मैच, 9 टी-20 मैच और 105 आईपीएल मैच खेले।

करियर ऐसा

Source: Insta

ये हैं BCCI के पूर्व अध्यक्ष की बहू

 Click Here