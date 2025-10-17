By Mohit
PUBLISHED Oct 17, 2025

 Cricket

हुस्न की मल्लिका हैं क्रिकेटर की वाइफ

बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन की वाइफ उम्मी अहमद शिशिर बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव शिशिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।

तस्वीरें शेयर की हैं

Source: Insta

शिशिर लेटेस्ट तस्वीरों में ब्लैक साड़ी में नजर आ रही है। क्रिकेटर की वाइफ ने एकबार फिर साबित कर दिया कि लुक्स के मामले में वे किसी से कम नहीं।

किसी से कम नहीं

Source: Insta

आपको बता दें कि शिशिर पेशे से मॉडल हैं और तीन बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।

तीन बच्चों की मां

Source: Insta

शिशिर ने इससे पहले गुलाबी रंग की इस एथनिक ड्रेस में तस्वीरें शेयर की थी जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।

खूबसूरती

Source: Insta

घूमने-फिरने की शौकीन शिशर को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे पति और बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर ट्रिप प्लान कर लेती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

शाकिब बांग्लादेश के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं लिहाजा वे फैमिली को लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।

लग्जरी लाइफ

Source: Insta

शाकिब के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 71 टेस्ट मैच, 247 वनडे मैच और 129 टी-20 इंटरनेशनल मैच मैच खेले।

करियर ऐसा

Source: Insta

इस दौरान टेस्ट में 4609 रन बनाए तो 246 विकेट चटकाए। वनडे में 7570 रन बनाए तो 317 विकेट अपने नाम किए। वहीं टी-20 में 2551 रन तो 149 विकेट चटकाए। 

रन और विकेट

Source: Insta

