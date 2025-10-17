By Mohit
हुस्न की मल्लिका हैं क्रिकेटर की वाइफ
बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन की वाइफ उम्मी अहमद शिशिर बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव शिशिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।
शिशिर लेटेस्ट तस्वीरों में ब्लैक साड़ी में नजर आ रही है। क्रिकेटर की वाइफ ने एकबार फिर साबित कर दिया कि लुक्स के मामले में वे किसी से कम नहीं।
आपको बता दें कि शिशिर पेशे से मॉडल हैं और तीन बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।
शिशिर ने इससे पहले गुलाबी रंग की इस एथनिक ड्रेस में तस्वीरें शेयर की थी जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।
घूमने-फिरने की शौकीन शिशर को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे पति और बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर ट्रिप प्लान कर लेती हैं।
शाकिब बांग्लादेश के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं लिहाजा वे फैमिली को लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।
शाकिब के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 71 टेस्ट मैच, 247 वनडे मैच और 129 टी-20 इंटरनेशनल मैच मैच खेले।
इस दौरान टेस्ट में 4609 रन बनाए तो 246 विकेट चटकाए। वनडे में 7570 रन बनाए तो 317 विकेट अपने नाम किए। वहीं टी-20 में 2551 रन तो 149 विकेट चटकाए।
